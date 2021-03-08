Красиві картинки і ніжні слова для жінок.

Сьогодні у світі відзначається Міжнародний жіночий день - свято, яке прославляє настання весни і представниць прекрасної статі. Дівчата і жінки сьогодні отримують безліч компліментів, подарунків і квітів. Всі наповнюються духом свята, адже сьогодні вихідний день. Порадувати прекрасну стать і висловити свої почуття вам допоможуть присвячені 8 березня картинки, вірші та привітання.

Привітання з 8 березня у віршах і прозі

В день жіночий вас вітаю

І бажаю вам добра.

Перший березневий промінь

Хай додасть душі тепла.

Посміхайтеся частіше,

Посмішка так личить вам.

Шлю щиріші вам вітання,

Найпрекрасніша із дам.

З 8 Березня, з святом краси,

Хай чарівність в повітрі вирує.

Вам любові, що в казці живе,

Одже, справжнє кохання існує!

Вам бажаю весни на завжди,

Щоб в душі оселилась, та в серці.

Хай в оселі панує добро,

Відчиніть для чудес в домі дверці!

***

Нев’янучої вроди, чудес і насолоди,

Жіночих чар, дзвінких прикрас!

Із березнем, з весною Вас!

З першим подихом весни

День жіночої краси,

Мудрості і ніжності,

Трепетної вірності.

Із 8 Березня вітаю

І щиро я тобі бажаю:

Весні щодень всміхайся,

Прекрасною лишайся.

***

Хай пролісок перший дарує вам ніжність,

А сонце весняне дарує тепло.

У березні вітер несе хай надію,

І щастя, і радість, і тільки добро.

В твоєму погляді я бачу зірки і сонце золоте,

Коли всміхаєшся, неначе

Усе трояндами цвіте.

Нехай любов, натхнення, мрії

Завжди в душі твоїй живуть.

Хай щастя серце твоє гріє,

бо ти і є Весна, мабуть!

***

Нехай тепло і щастя буде поряд,

Палке кохання в серці хай горить!

І задоволення приносить кожен погляд,

Нехай весна на крилах прилетить!

З 8 Березня вітаю

Та краси вам побажаю,

Гумору та оптимізму,

Мудрості та романтизму,

Стрункості та рівноваги,

Завжди доброї поваги,

Квітів, тонну шоколаду,

Грошенят на всі принади,

Почуттів та насолоди,

Завжди ясної погоди,

Щоб в чарівний день весни

Щиро посміхались ви!

З Міжнародним теплим святом,

З 8 Березня, дівчата!

Квітів вам бажаєм море,

Подарунків цілі гори,

Діамантів та прикрас,

Літр парфумів ― про запас,

Туш, рум’яна та помаду,

Торт великий з шоколаду,

Сумочок відомих марок,

Завжди сонечка без хмарок,

Туфлі на зручних підборах,

Сукню в трендових узорах,

Чоловіка чи коханця,

Смачну каву рано-вранці,

Добрий настрій на сніданок

Та удачі на останок!

Сьогодні квітнуть всі дівчата,

Бо їхній день, жіноче свято!

То ж будьте радісні, здорові

Руді, блондинки, чорноброві!

Хай сяють щастям ваші очі,

І пристрасними будуть ночі,

Усмішка квітне на вустах,

Хай розцвіте в душі весна!

Вітаю вас із святом славним,

Із першим подихом весни,

З букетом пролісків прекрасних,

З тріумфом сили і краси.

Бажаю я кохання в серці

У цей жіночий, світлий день.

Нехай відсипле доля щастя

Вам з сотню повних, гарних жмень.

Із Міжнародним днем жінок вітаю!

Беріть лише найкраще від життя!

В душі нехай вогонь палає,

Хай доля буде радісна, проста.

Хай потаємні збудуться бажання,

І ніжність подарує ця весна.

Удачі, задоволення, кохання,

Від щастя посміхайтеся щодня!

Нехай сьогодні ласкаве весняне сонечко, зігріє своїми ніжними променями. Прекрасні і запашні квіти зачарують своїм чарівним ароматом. Теплі посмішки і люблячі очі всіх близьких і рідних людей радують серце. А щастя, удача і любов нехай слідують поруч всю довгу, і світле життя.

***

Зі святом весни, чарівності, краси і жіночності! Нехай кожен день буде таким, як цей: наповнений посмішками, захопленням, любов'ю, турботою і радістю. Будьте щасливі, відчуваючи себе жінками, принцесами, королевами. З 8 березня, милі дами!

Дорогі, милі дами, найчарівніші і непередбачувані створення, вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем! Бажаємо вам чудових днів, наповнених радісними подіями, красивими словами, любов'ю і душевністю. Нехай ваші бажання виконуються все частіше, близькі оточують вас теплом і ніжністю, турботою і безмежною увагою. Щастя вам, прекрасні дами, і нехай воно не закінчується!

Зі святом весни і тепла,

Бажаю, жінки, вам добра.

Щоб не знали ні горя, ні зла,

Щастя, усмішок зичу вам сповна.

Хай на серці пісня звучить,

Сонце в душі нічого не затьмить.

Люди добрі в житті трапляються,

А ваші мрії завжди збуваються.

***

З Міжнародним жіночим днем! Нехай весна цвіте не тільки на вулиці, але і в душі, а краса радує всіх оточуючих. Щастя тобі, благополуччя і гармонії. Бажаю, щоб всі твої дні були сонячними, яскравими і пам'ятними, щоб у твоєму будинку завжди було затишно і тепло. Нехай у твоєму житті все буде так, як ти сама захочеш!

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Автор: Катерина Пулатова