Сьогодні відзначається Міжнародний день слова "дякую ", затверджений ООН.

У понеділок 11 січня в Україні та світі відзначається Міжнародний день дякую. Щирі слова подяки приносять людині теплі відчуття, радість і емоційний підйом.

Історія Дня спасибі

Ініціатива створити день, присвячений дню подяки, надійшла від миротворчих організацій. Вперше слово "дякую" було офіційно згадано в 1586 році. У побуті воно стало застосовуватися лише у 20 столітті. Присвячене цьому слову свято було створено з ініціативи ООН та ЮНЕСКО, а датою свята обрано 11 січня.

У цей день у всьому світі проводять веселі конкурси, флешмоби, благодійні акції. Люди дарують один одному подарунки та листівки, малюють плакати зі словом "дякую", організовують вечірки. У цей день не забудьте сказати щирі слова подяки своїм друзям, близьким і рідним за те, що вони цінують і люблять вас.

Привітання з Днем дякую

Давайте скажем "дякую" усім,

За теплоту, турботу і добро.

Всім тим, хто нам дарує сміх,

І з ким нам просто і легко.

Подяку ви висловлюйте сьогодні,

Не бійтеся сказати добрих слів.

Тож будьмо ввічливі та благородні,

Нехай лунає всюди щирий спів.

Світу дякую я скажу

За те, що живу, мрію, люблю.

Небу я дякую, Місяцю, Сонцю,

Кожній тварині та доброму серцю.

Всіх з Днем подяки я вітаю,

Весь світ це слово добре знає.

Бажаю слова "дякую" не забувати

Та іншим частіше його промовляти.

"Спасибі" - слово непросте,

Його всім потрібно говорити,

Бо вдячність нам допомагає

Щасливо і спокійно жити.

Дякувати іншим не забувайте,

Щоб більше доля вам дала,

Любов, добро і розуміння

Вона щоб всім вам принесла.

Сказати "дякую" зовсім нескладно,

А скільки в слові тому тепла,

З ним всі образи і негоди

Згорають відразу і дотла.

Подяки день сьогодні відзначаю,

За все добро спасибі я скажу,

Багато радості я вам бажаю

І берегти любов свою.

Хай щастя до вас прилітає,

І привітання з ним летять,

Нехай вам люди помагають,

І вдячно очі мерехтять!

У світі немає нічого простішого, ніж сказати іншій людині "дякую", і немає нічого ціннішого за ці п'ять букв. У Міжнародний день дякую хочу вам побажати море подяки від колег і друзів, рідних і знайомих. І нехай у вас ніколи не вичерпається бажання дякувати життя, сім'ю і себе за все, що є і за все, що буде!

Вітаю з Міжнародним днем дякую і побажати хочу, щоб твоє серце і душа завжди були вдячні небесам за життя і благополуччя, за цей барвистий світ і добру удачу. Бажаю тобі завжди чути щире "дякую" за будь-яку надану допомогу, вірну підтримку, потрібну пораду і просто за присутність в чиєму-то житті.

Сьогодні чудове свято. Я бажаю кожному, щоб в цей ранок ви бажали один одному не тільки "гарного дня", а й просто сказали "дякую". Дякую за рідні посмішки, спасибі за щоденну допомогу, спасибі за любов і увагу, які вам дарують кожен день рідні та близькі люди. Посміхніться в рідні очі і подякуйте, просто за те, що вони є. З Міжнародним днем дякую.

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Автор: Катерина Пулатова