У понеділок 11 січня в Україні та світі відзначається Міжнародний день дякую. Щирі слова подяки приносять людині теплі відчуття, радість і емоційний підйом.
Історія Дня спасибі
Ініціатива створити день, присвячений дню подяки, надійшла від миротворчих організацій. Вперше слово "дякую" було офіційно згадано в 1586 році. У побуті воно стало застосовуватися лише у 20 столітті. Присвячене цьому слову свято було створено з ініціативи ООН та ЮНЕСКО, а датою свята обрано 11 січня.
У цей день у всьому світі проводять веселі конкурси, флешмоби, благодійні акції. Люди дарують один одному подарунки та листівки, малюють плакати зі словом "дякую", організовують вечірки. У цей день не забудьте сказати щирі слова подяки своїм друзям, близьким і рідним за те, що вони цінують і люблять вас.
Привітання з Днем дякую
Давайте скажем "дякую" усім,
За теплоту, турботу і добро.
Всім тим, хто нам дарує сміх,
І з ким нам просто і легко.
Подяку ви висловлюйте сьогодні,
Не бійтеся сказати добрих слів.
Тож будьмо ввічливі та благородні,
Нехай лунає всюди щирий спів.
Світу дякую я скажу
За те, що живу, мрію, люблю.
Небу я дякую, Місяцю, Сонцю,
Кожній тварині та доброму серцю.
Всіх з Днем подяки я вітаю,
Весь світ це слово добре знає.
Бажаю слова "дякую" не забувати
Та іншим частіше його промовляти.
"Спасибі" - слово непросте,
Його всім потрібно говорити,
Бо вдячність нам допомагає
Щасливо і спокійно жити.
Дякувати іншим не забувайте,
Щоб більше доля вам дала,
Любов, добро і розуміння
Вона щоб всім вам принесла.
Сказати "дякую" зовсім нескладно,
А скільки в слові тому тепла,
З ним всі образи і негоди
Згорають відразу і дотла.
Подяки день сьогодні відзначаю,
За все добро спасибі я скажу,
Багато радості я вам бажаю
І берегти любов свою.
Хай щастя до вас прилітає,
І привітання з ним летять,
Нехай вам люди помагають,
І вдячно очі мерехтять!
У світі немає нічого простішого, ніж сказати іншій людині "дякую", і немає нічого ціннішого за ці п'ять букв. У Міжнародний день дякую хочу вам побажати море подяки від колег і друзів, рідних і знайомих. І нехай у вас ніколи не вичерпається бажання дякувати життя, сім'ю і себе за все, що є і за все, що буде!
Вітаю з Міжнародним днем дякую і побажати хочу, щоб твоє серце і душа завжди були вдячні небесам за життя і благополуччя, за цей барвистий світ і добру удачу. Бажаю тобі завжди чути щире "дякую" за будь-яку надану допомогу, вірну підтримку, потрібну пораду і просто за присутність в чиєму-то житті.
Сьогодні чудове свято. Я бажаю кожному, щоб в цей ранок ви бажали один одному не тільки "гарного дня", а й просто сказали "дякую". Дякую за рідні посмішки, спасибі за щоденну допомогу, спасибі за любов і увагу, які вам дарують кожен день рідні та близькі люди. Посміхніться в рідні очі і подякуйте, просто за те, що вони є. З Міжнародним днем дякую.
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