Красиві й теплі привітання з настанням Нового року за старим стилем.

Старий Новий рік – неофіційне свято, яке давно стало традиційним. Відзначають його у низці країн, зокрема і в Україні.

Читайте такожСтарий Новий рік: історія свята, як прийнято відзначати цей деньЗ’явилося свято Старий Новий рік у результаті зміни літочислення. Це святкування Нового року за старим стилем, тобто за юліанським календарем. Різниця між старим юліанським та новим григоріанським календарями нині становить 13 днів. Відповідно зустріч Старого Нового року припадає на 13 січня 2021 року.

Нині Старий Новий рік відзначають не так масштабно, як Новий рік у ніч на 1 січня. Люди організовують невеликі застілля і проводять час із сім'єю. Однак незмінною традицією є привітання зі святом. УНІАН зібрав найцікавіші вітальні вірші та прозові рядки, а також красиві листівки й картинки з прийдешнім святом Старого Нового року.

З прийдешнім Старим Новим роком – вірші та листівки

***

З прийдешнім Старим Новим роком

Хочу нині привітать,

Мира, злагоди в родині

Буду від душі бажать.

Щоб здійснились всі бажання,

Були гроші і любов,

І жага до нових злетів

Хай хвилює вашу кров.

***

В цей Старий Новий рік

Побажаю знову:

Нехай він щастя принесе,

Будуть всі здорові.

Нехай збуваються мрії

І Ваші бажання,

Щоб життя з усіх сторін

Ставала красивішою!

***

Привітати хочу вас

Зі прийдешнім Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

Мир в сім’ї хай вашій буде,

Радість, розуміння.

Процвітання вам бажаю.

Тепла і терпіння.

***

Зі Старим Новим вас роком

Привітати хочу я.

Хай достаток буде в хаті,

В радості живе сім’я.

Мир панує хай в оселі,

Розуміння і добро,

Хай завжди вас зігріває

Душ споріднених тепло....

***

Давайте ще раз відсвяткуємо

Чудове свято – Новий рік!

Наллємо келихи за здоров’я,

І за любов, за мирний світ.

Хай буде щастя і удача,

Світиться радістю душа.

Печалі хай в старому плачуть,

А нам у Новий рік пора!

***

Старий Новий рік стукає у двері,

Зустрічай його хутчіш.

Став на стіл горілки пляшку,

Сало і ковбаску ріж.

Принесе нехай це свято

Щастя і добро в сім’ю,

Хай ввійде кохання щире

В душу радісну твою.

Гроші водяться в кишені

І у схованці нехай,

З позитивом у майбутнє

Двері тільки відчиняй....

***

Уже зовсім скоро свято незвичайне,

Ступить казка на поріг,

Адже країна зустрічатиме

Старий прекрасний Новий рік.

Бажаю вам добра, достатку,

Щасливо, позитивно жити,

Задумки, плани та ідеї

Вам неодмінно всі здійснити.

***

Посмішок фортуни та удачі

У Старий бажаю вам я рік!

Серденько ніколи хай не плаче,

Відчуває радості потік.

Хай любов у домі запанує,

І збереться разом хай рідня,

Почуття приємні хай вирують

В тостах, у обіймах та в піснях!

***

На Старий Новий рік

Побажань несу багато.

Нехай буде щедра завше

На добро вся ваша хата.

Хай дзвенять іскристим дном

Келихи за щедру долю

І танцюють за вікном

Срібні щастя бандеролі.

***

Зі прийдешнім Старим Новим роком

Хочу щиро привітати,

Щастя, радості і грошей

Вам дозвольте побажати.

Збудуться хай мрії ваші,

Успіх з вами завжди буде

І капризна хай фортуна

Цілий рік вас не забуде.

Привітання зі Старим Новим роком у прозі та картинках

***

Вітаю з прийдешнім Старим Новим роком святом. Нехай цей рік наповнить серце щастям та любов’ю, нехай здійсниться мрія всього твого життя, нехай чарівні дзвіночки подарують справжнє диво. Хай у минулому залишаться всі невдачі, аби цікаво й чудово почалась нова сторінка твоєї історії.

***

Бажаю у прийдешній Старий Новий Рік забути всю гіркоту, відпустити образи і вдихнути в себе потік наснаги, креативності та оптимізму! Горіти новими мріями, ідеями, прагнути до кращого майбутнього!

***

Щиро і від чистого серця, з добром в душі, хочу привітати вас з прекрасним святом – Старим Новим роком. Цей день вважається особливим, адже якщо саме сьогодні ви загадаєте заповітне бажання, воно обов’язково здійсниться! Здоров’я вам та всього найкращого! Щастя і добра!

***

Вітаю з прийдешнім Старим Новим роком. Нехай увесь рік щастить, нехай старі помилки залишаться в минулому, нехай на новий лад — веселий та добрий почнеться нова історія твого життя. Бажаю бути успішною людиною у новому році, бажаю кожен його день зустрічати у гарному настрою та з міцним здоров’ям.

***

У цей чарівний святковий вечір Старого Нового Року хочеться побажати, щоб рік, що минає назавжди забрав з собою всі проблеми і негаразди, а замість них залишив міцне здоров'я, цілий вагон щастя і посмішок, які будуть радувати кожен день. Зі святом!

***

Бажаю тобі зустріти казкове свято Старого Нового року в колі близьких і друзів, щоб ці чарівні дні різдвяного чарівності запам’яталися красивою казкою на весь наступний рік. Бажаю звершення всього задуманого, досягнення бажаного, підтримки від улюблених людей в будь-якому починанні, здоров’я і оптимізму!

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Автор: Аліна Вишневська