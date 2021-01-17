19 січня християни відзначають велике церковне свято - Водохреща Господня. У цей день Ісус здійснив таїнство хрещення в річці Йордан. І хоча Божий Син був безгрішним і йому не потрібно було змивати гріхи, Він вирішив хреститися, щоб бути рівним з іншими віруючими. На Водохрещу заведено купатися в ополонці в природній водоймі
Вважається, що в цей день освячена вода дарує здоров'я і змиває всі гріхи.
Привітання з наступаючим Водохрещем
З Хрещенням вітаю щиро!
Щоб жили усі щасливо,
В мирі, злагоді, любові,
У достатку і здоров’ї.
Ангел хай охороняє,
І Господь благословляє.
Радості і благодаті,
Щастя щоб було у хаті!
Прийміть мої вітання з Водохрещем!
Здоров’я ваше буде хай як сталь.
Хай з Богом буде вам завжди безпечно,
Хай не приходить у ваш дім печаль.
І благодать Господня нехай світить
На довгому життєвому шляху.
Нехай будуть щасливі ваші діти,
І ангел береже сім’ю усю!
Нехай на Хрещення водичка
Змиє усі тривоги з личка,
А з тіла змиє всі хвороби,
Здоров’я щоб було нівроку!
Нехай Господь благословляє,
У добрих справах помагає.
Бадьорість — тілу, силу — духу,
В житті хай буде біла смуга!
З Водохрещем вас вітаю,
Хай Господь благословляє.
Щоб в водичку поринання
Призвело до покаяння!
Вам бажаю всепрощення
Різних помислів, думок.
Щоб Господь явився з миром
В ваш сімейний затишок!
Янгол Божий охоронець
По життю щоб проводжав.
Та всі задуми життєві
Вам із Богом дарував!
Хай в цей не звичний день,
Душа ще більш засяє.
День світла і прощень,
Хай свята вода вас оберігає.
Щоб чистою доля була,
Позбавлена біди і зла.
Щоб легким шлях ваш був,
Молитви ваші Бог почув.
З Хрещенням Господнім! Любові, благополуччя, миру і душевного тепла. Нехай і в будинку, і в серці, і в житті буде достаток, нехай і смуток, і тривоги, і образи змиє освячена вода. Бажаю, щоб світла надія ніколи не давала опуститися твоїм крилам, щоб добра віра завжди додавала сил.
Ось і прийшло в кожен будинок священне і чарівне свято - Водохреще Господнє. У цей чудовий і божественний день хочеться всім побажати миру, доброти, чесності і справедливості. Нехай диво живе у ваших серцях і дарує Вам світлу надію на прекрасне майбутнє. Бажаю Вам міцного здоров'я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях. Бажаю, щоб в цей світлий день вас оточували рідні, улюблені і близькі люди. Нехай ваші будинки наповняться радістю, сміхом і позитивом!
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Вітаю зі святом Водохрещі! Нехай в цей світлий день у вашому домі панує мир і розуміння, любов і всепрощення, турбота і тепло. Хочу побажати світлої дороги у Вашому житті, щоб ніякі перешкоди не могли перешкодити. Любіть і цінуйте все те, що у вас є. Зі святом!
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