Привітання з наступаючим Водохрещем Господнім 19 січня.

19 січня християни відзначають велике церковне свято - Водохреща Господня. У цей день Ісус здійснив таїнство хрещення в річці Йордан. І хоча Божий Син був безгрішним і йому не потрібно було змивати гріхи, Він вирішив хреститися, щоб бути рівним з іншими віруючими. На Водохрещу заведено купатися в ополонці в природній водоймі

Вважається, що в цей день освячена вода дарує здоров'я і змиває всі гріхи.

Привітання з наступаючим Водохрещем

З Хрещенням вітаю щиро!

Щоб жили усі щасливо,

В мирі, злагоді, любові,

У достатку і здоров’ї.

Ангел хай охороняє,

І Господь благословляє.

Радості і благодаті,

Щастя щоб було у хаті!

Прийміть мої вітання з Водохрещем!

Здоров’я ваше буде хай як сталь.

Хай з Богом буде вам завжди безпечно,

Хай не приходить у ваш дім печаль.

І благодать Господня нехай світить

На довгому життєвому шляху.

Нехай будуть щасливі ваші діти,

І ангел береже сім’ю усю!

Нехай на Хрещення водичка

Змиє усі тривоги з личка,

А з тіла змиє всі хвороби,

Здоров’я щоб було нівроку!

Нехай Господь благословляє,

У добрих справах помагає.

Бадьорість — тілу, силу — духу,

В житті хай буде біла смуга!

З Водохрещем вас вітаю,

Хай Господь благословляє.

Щоб в водичку поринання

Призвело до покаяння!

Вам бажаю всепрощення

Різних помислів, думок.

Щоб Господь явився з миром

В ваш сімейний затишок!

Янгол Божий охоронець

По життю щоб проводжав.

Та всі задуми життєві

Вам із Богом дарував!

Хай в цей не звичний день,

Душа ще більш засяє.

День світла і прощень,

Хай свята вода вас оберігає.

Щоб чистою доля була,

Позбавлена біди і зла.

Щоб легким шлях ваш був,

Молитви ваші Бог почув.

З Хрещенням Господнім! Любові, благополуччя, миру і душевного тепла. Нехай і в будинку, і в серці, і в житті буде достаток, нехай і смуток, і тривоги, і образи змиє освячена вода. Бажаю, щоб світла надія ніколи не давала опуститися твоїм крилам, щоб добра віра завжди додавала сил.

Ось і прийшло в кожен будинок священне і чарівне свято - Водохреще Господнє. У цей чудовий і божественний день хочеться всім побажати миру, доброти, чесності і справедливості. Нехай диво живе у ваших серцях і дарує Вам світлу надію на прекрасне майбутнє. Бажаю Вам міцного здоров'я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях. Бажаю, щоб в цей світлий день вас оточували рідні, улюблені і близькі люди. Нехай ваші будинки наповняться радістю, сміхом і позитивом!

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Вітаю зі святом Водохрещі! Нехай в цей світлий день у вашому домі панує мир і розуміння, любов і всепрощення, турбота і тепло. Хочу побажати світлої дороги у Вашому житті, щоб ніякі перешкоди не могли перешкодити. Любіть і цінуйте все те, що у вас є. Зі святом!

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Автор: Катерина Пулатова