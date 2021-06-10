Телеканал 1+1 оголосив про роботу над новим п’ятим сезоном головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

Новий сезон наймасштабнішого вечірнього шоу здивує не лише несподіваним зірковим складом учасників, але й відкриє для глядачів нові імена танцюристів. Вже зовсім скоро свято краси та танцю повернеться на телеекрани. Творці шоу інтригують, що занурять глядача в атмосферу величного балу, а також здивують новими постановками та яскравими зірковими перевтіленнями.

Цього року для роботи над сезоном до команди творців проекту Big Entertainment Shows приєднається відома хореограф та режисер-постановник Олена Коляденко, яка виступить у ролі креативного продюсера головного розважального шоу. Олена інтригує, що привнесе в шоу багато змін, які запам’ятаються кожному поціновувачу зіркових танців та перевтілень:

«Я дуже щаслива і вдячна за можливість зануритися в «кухню» цього легендарного танцювального шоу. З головою пірнаю в усі деталі проекту, щоб отримати кайф самій та показати глядачам найцікавіші подробиці того, як зірки вчаться танцювати. У нас буде несподіваний зірковий склад учасників. Всі вони цікаві перш за все як люди, і ми з командою прагнемо розкрити кожного з них для глядача».

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А допомогатимуть зіркам розкритися на паркеті професійні бальні танцівники, серед яких зїявляться нові імена. Так, телеканал 1+1 оголосив відкритий кастинг молодих та талановитих танцюристів, які знають про світ бальних танців все.

«Цього сезону телеканал 1+1 дасть шанс засяяти талановитим танцюристам, чиї імена згодом лунатимуть на всю Україну, як колись сталося із Владом Ямою, Оленою Шоптенко, Ілоною Гвоздьовою та іншими зірками Танців. Крім того, радий вітати Олену Коляденко у нашій команді та впевнений, що новий сезон «Танців з зірками» вразить всіх. Всі поціновувачі проекту її добре знають та люблять, адже Олена у перших сезонах була суддею шоу», - коментує продюсер проекту та керівник департаменту виробництва великих розважальних проектів Володимир Завадюк.

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Автор: Діана Могилєвич