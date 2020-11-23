Артистом року стала Тейлор Свіфт / фото REUTERS

Музична премія American Music Awards 2020 опублікувала список переможців.

Читайте також"Їжте лайно": Майлі Сайрус і Дуа Ліпа випустила кліп для своїх екс-коханихІмена переможців опубліковані на сайті American Music Awards.

По три нагороди отримали Dan + Shay, Джастін Бібер, Тейлор Свіфт і The Weeknd.

  • Артист року - Тейлор Свіфт
  • Кращий новий виконавець - Doja Cat
  • Колаборація року - Dan + Shay і Джастін Бібер, 10,000 Hours
  • Улюблений артист у соцмережах - BTS
  • Улюблене музичне відео - Тейлор Свіфт, Cardigan
  • Улюблений виконавець - поп/рок - Джастін Бібер
  • Улюблена виконавиця - поп/рок - Тейлор Свіфт
  • Улюблений дует або група - поп/рок - BTS
  • Улюблений альбом - поп/рок - Гаррі Стайлс, Fine Line
  • Улюблена пісня - поп/рок - Дуа Липа, Don't Start Now
  • Улюблений виконавець - реп/хіп-хоп - Juice WRLD
  • Улюблена виконавиця - реп/хіп-хоп - Нікі Мінаж
  • Улюблений альбом - реп/хіп-хоп - Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial
  • Улюблена пісня - реп/хіп-хоп - Карді Бі ft. Megan Thee Stallion, WAP
  • Улюблений виконавець - соул/R&B - The Weeknd
  • Улюблена виконавиця - соул/R&B - Doja Cat
  • Улюблений альбом - соул/R&B - The Weeknd, After Hours
  • Улюблена пісня - соул/R&B - The Weeknd, Heartless
  • Улюблений виконавець - Alternative Rock- Twenty One Pilots
  • Улюблений артист - сучасна музика для дорослих - Jonas Brothers
  • Улюблений виконавець - Electronic Dance Music (EDM) - Леді Гага
  • Улюблений саундтрек - Birds of Prey: The Album

Тейлор Свіфт встановила рекорд за найбільшою кількістю нагород в історії American Music Awards-32.

Інші новини по темі

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН