Артистом року стала Тейлор Свіфт / фото REUTERS
Музична премія American Music Awards 2020 опублікувала список переможців.
Читайте також"Їжте лайно": Майлі Сайрус і Дуа Ліпа випустила кліп для своїх екс-коханихІмена переможців опубліковані на сайті American Music Awards.
По три нагороди отримали Dan + Shay, Джастін Бібер, Тейлор Свіфт і The Weeknd.
- Артист року - Тейлор Свіфт
- Кращий новий виконавець - Doja Cat
- Колаборація року - Dan + Shay і Джастін Бібер, 10,000 Hours
- Улюблений артист у соцмережах - BTS
- Улюблене музичне відео - Тейлор Свіфт, Cardigan
- Улюблений виконавець - поп/рок - Джастін Бібер
- Улюблена виконавиця - поп/рок - Тейлор Свіфт
- Улюблений дует або група - поп/рок - BTS
- Улюблений альбом - поп/рок - Гаррі Стайлс, Fine Line
- Улюблена пісня - поп/рок - Дуа Липа, Don't Start Now
- Улюблений виконавець - реп/хіп-хоп - Juice WRLD
- Улюблена виконавиця - реп/хіп-хоп - Нікі Мінаж
- Улюблений альбом - реп/хіп-хоп - Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial
- Улюблена пісня - реп/хіп-хоп - Карді Бі ft. Megan Thee Stallion, WAP
- Улюблений виконавець - соул/R&B - The Weeknd
- Улюблена виконавиця - соул/R&B - Doja Cat
- Улюблений альбом - соул/R&B - The Weeknd, After Hours
- Улюблена пісня - соул/R&B - The Weeknd, Heartless
- Улюблений виконавець - Alternative Rock- Twenty One Pilots
- Улюблений артист - сучасна музика для дорослих - Jonas Brothers
- Улюблений виконавець - Electronic Dance Music (EDM) - Леді Гага
- Улюблений саундтрек - Birds of Prey: The Album
Тейлор Свіфт встановила рекорд за найбільшою кількістю нагород в історії American Music Awards-32.
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