Робили мультфільм близько місяця, бо кожен рух у мультику – це новий малюнок.

Дві сестри з Кривого Рогу - Оля та Юля Ткач - створили мультфільм про найбільший у світі літак "Мрія", який знищили російські загарбники

Його опублікували на сторінці компанії "Антонов".

Історію створення мультфільму сестри розказали "УП. Життя".

За їхніми словами, головна ідея в тому, що українську мрію вбити неможливо.

У створенні відео дівчата використали символи української культури. Зокрема, показали переродження металевого птаха на лелеку. А тоді – як живий птах повертається на Майдан Незалежності в Києві.

Як розказали дівчата, миттєвої реакції від компанії не було, але мисткині не засмутилися та займались промоцією ролика власними силами.

Оля навчається у двох вишах, зокрема у Харківському університеті імені Ярослава Мудрого. У день, коли вона вертала з сесії, знищили "Мрію".

"Малює моя сестра, вона навчається на графічного дизайнера. Ми ділимось ідеями, а тоді виникає творчий симбіоз – я пишу сюжети, монтую, вона реалізовує малюнок. 27 лютого, коли в Гостомельському аеропорту знищили найбільший літак, у мене одразу виникла ідея, що я хочу зробити візуальний культурний продукт, аби про "Мрію" не забували, її бачили та пам'ятали", - розказує Ольга.

Того ж дня дівчата приступили до роботи: обговорили та почали реалізовувати сюжетну лінію про літак.

"Ми – дівчата з Кривого Рогу, у нас про "Антонов" багато говорять: не тільки про літаки, але й про компанію, про пілотів", - додає Ольга.

Робили мультфільм близько місяця, бо кожен рух у мультику – це новий малюнок, який Юля робить вручну.

Коли вже все було готове, дівчата надіслали свій подарунок на скриньку прес-служби компанії. Кілька тижнів не отримували жодної відповіді, але їх це не засмутило.

Вони також опублікували ролик у себе на сторінках в соцмережах. Додали туди реквізити для фінансової допомоги компанії на відбудову нової "Мрії". А ще – знайшли пілота Дмитра Антонова та показали свій твір про літак. Від нього отримали лаконічну, але приємну відповідь-подяку:

"Дякую, ще не вмерли в Україні талановиті люди", - написав Дмитро.

Тиждень тому компанія "Антонов" відповіла сестрам подякою та за кілька днів опублікувала відео в соціальних мережах.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська спалили флагман авіації України Ан-225 "Мрія" на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом 27 лютого.

Як зазначав міністр закордонних справ України, "можна знищити літак, але неможливо вбити українську мрію".

Як повідомляв УНІАН, командир знищеного окупантами найбільшого вантажного літака в світі Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов одним з перших потрапив на аеродром Гостомеля після його звільнення від окупантів.

Пілот оглянув літак і оцінив, які деталі з нього можна використовувати для будівництва нової "Мрії".

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