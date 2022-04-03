Дмитро Антонов оглянув літак і оцінив, які деталі з нього можна використати для будівництва нової "Мрії".

Командир знищеного окупантами найбільшого вантажного літака у світі Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов одним з перших потрапив на аеродром Гостомеля після його звільнення.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, команда якого першою відвідала зруйнований аеропорт.

"Тут побував "русский мир". Більше нічого пояснювати не треба. Це просто жах", – сказав Дмитро Антонов на фоні знищеного росіянами літака Ан-225 "Мрія".

Водночас Антонов оглянув літак і оцінив, які деталі з нього можна використати для будівництва нової "Мрії".

За його словами, вціліли деякі двигуни, елементи крила, стійки шасі, але оцінку придатності цих вузлів надаватиме експертна комісія. На фюзеляжі літака видно численні дірки від влучань снарядів. Частина літака згоріла внаслідок пожежі, крила та ніс після численних обстрілів лежать на землі.

"Смуток передати неможливо, рівно 2 місяці тому, я в крайнє відрядження відправився і навіть не міг собі уявити, що таке може статися. Машина була чудова, слухняна... Кращої машини просто не було. Я бачу єдине – від цього екземпляру можна буде взяти окремі частини для створення другого, відновити її не вдасться – це знову ж моя думка", – сказав пілот.

Антонов літав на "Мрії" з 2002 року. Вони разом провели у повітрі півтори тисячі годин та облетіли весь світ кілька разів. Останніми роками доправляли ліки та медичні засоби – рятували світ від коронавірусу.

Кореспондент ТСН Олександр Загородний у сюжеті показав аеропорт Гостомеля – колись таке потужне підприємство, який нині лежить в руїнах. Ворог розграбував і розікрав усе, що тільки міг, натомість залишив тонни снарядів, мін, всюди розкидані сотні ручних гранат. В приміщеннях кинуті сумки з набоями, але найгірше – окупанти не залишили після себе цілим жоден літак.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого, у перший день військового вторгнення російської армії в Україну, у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель був знищений літак "Мрія".

Держпідприємство "Антонов" закликало заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія".

АН-225 "Мрія" – найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським конструкторним бюро імені Антонова.