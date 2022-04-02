Найбільший у світі транспортний літак був під навісом, який не врятував Ан-225 "Мрія" від російських снарядів.

Журналісти запустили дрон над аеродромом у Гостомелі та зняли наслідки масованих обстрілів з боку військ РФ.

Відеоролик було опубліковано на Youtube-каналі документального проєкту "BABYLON'13". Автори проєкту запустили дрон над аеродромом та зняли наслідки масованих обстрілів з боку ЗС РФ.

На ролику можна побачити сліди "прильотів" численних снарядів, через які було знищено Ан-225 "Мрія".

Транспортний аеродром у Гостомелі, який був звільнений підрозділами ЗСУ, використовувався компанією "Авіалінії Антонова" у ролі своєї бази. На території стратегічного об'єкта також був розташований найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія".

Безпілотник також пролетів над навісом, під яким був найбільший у світі транспортний літак. Снаряди пробили дах елінгу, пошкодили "Мрію", внаслідок чого Ан-225 спалахнув.

На території стратегічного об'єкта, крім знищеного Ан-225 "Мрія", можна побачити ще кілька одиниць військової техніки, що згоріли.

Як відомо, голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба закликав мешканців звільнених населених пунктів області зачекати з повернення додому, осікльки це небезпечно.

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