Драма "Анемона", режисером якої виступив син актора Ронан Дей-Льюїс, вийде на екрани в жовтні 2025 року.

У 2017 році на той момент 60-річний триразовий лауреат премії "Оскар", англійсько-ірландський актор Деніел Дей-Льюїс знявся у історичній мелодрамі Пола Томаса Андерсона "Примарна нитка" і з тих пір фактично зник з поля зору. Один з найкращих акторів в історії кіно, відомий за фільмами "Останній з могікан", "Банди Нью-Йорка", "Нафта" та "Лінкольн", неодноразово заявляв, що втомився від публічності та постійних зйомок, тож вирішив піти на заслужену пенсію.

Втім, восени 2014 року стало відомо, що він вирішив повернутися до роботи після семирічної перерви. Сам Дей-Льюїс заявив, що до цього його спонукав власний син – режисер Ронан Дей-Льюїс, який саме розпочав роботу над своїм дебютним фільмом "Анемона" (Anemone). І він дуже просив, щоб батько долучився до цього важливого для нього проєкту – в підсумку, окрім виконання головної ролі, Деніел Дей-Льюїс також долучився до створення сценарію фільму.

Як йдеться в офіційному синопсисі до фільму, "Анемона" досліджує складні та глибокі зв'язки, що існують між братами, батьками та синами.

Окрім Дей-Льюїса в картині також зіграли Шон Бін ("Ігри патріотів", "Золоте око", "Троя", франшиза "Володар перснів", серіал "Гра престолів") і Саманта Мортон ("Особлива думка", "Контроль", "Фантастичні звірі і де їх шукати", "Кит").

Світова прем'єра фільму відбудеться в рамках міжнародного Нью-Йоркського кінофестивалю наприкінці вересня 2025 року.

Після цього "Анемона" вийде в американський прокат 3 жовтня 2025 року, а через тиждень його почнуть показувати в кінотеатрах інших країн. Чи побачать стрічку на великих екранах українські кіномани, наразі невідомо.

