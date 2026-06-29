Аарон Тейлор-Джонсон обертається на звіра: вийшов перший трейлер 'Вервольфа' Роберта Еґґерса

Вихід фільму в світовий прокат запланований на Різдво, 25 грудня 2026 року.

Кінокомпанія Focus Features нарешті показала перший трейлер горора "Вервольф" (Werwulf) від Роберта Еґґерса ("Відьма", "Маяк", "Варяг", "Носферату").

У притаманній йому манері вже культовий серед фанатів фільмів жахів режисер переосмислить відому фольклорну легенду. Цього разу туманну сільську місцевість в Англії 13-го століття тероризуватиме таємнича істота, перетворюючи страшну казку на реальність.

Головну роль у стрічці виконав британський актор Аарон Тейлор-Джонсон, який вже грав другорядну роль у "Носферату" Еґґерса. Також він відомій публіці за такими фільмами, як "Пипець", "Месники: Ера Альтрона", "Годзілла", "Швидкісний поїзд", "Каскадер" та "28 років по тому".

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Крім того, у стрічці задіяні Лілі-Роуз Депп ("Король", "Покоління Вояджер", серіал "Ідол"), Віллем Дефо ("Остання спокуса Христа", "Плаксій", "Англійський пацієнт", "Тінь вампіра", "Людина-павук", "Антихрист", "Маяк", "Варяг", "Бідолашні створіння") та Ральф Айнесон ("Відьма", "Творець", "Фантастична четвірка: Перші кроки", "Франкенштейн", франшиза "Гаррі Поттер"), яких також можна було побачити в "Носферату".

Також у фільмі зіграла юна ірландська акторка Бодхі Рей Бретнек ("Самотник", "Гамнет").

Вихід фільму в світовий прокат запланований на Різдво, 25 грудня 2026 року. Коли його покажуть в Україні, наразі невідомо.

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