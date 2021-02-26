Презентація синглу відбулася 25 лютого.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка живе і виступає в РФ, презентувала новий ліричний сингл під назвою "Наполовину". Читайте такожНовий кліп Ані Лорак розкритикували в мережі (відео)

Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram. Багатьом пісня нагадала ранню творчість Кароліни.

"Це особлива для мене пісня про сильну, вольову особистість, яка пройшла через помилки й розчарування, проте змогла зберегти в собі світло. Нехай у Вашому житті завжди перемагає взаємне щире кохання", - розповіла Лорак.

Лорак та її концерти в Україні

В Україні Ані Лорак востаннє виступала в листопаді 2014 року. Тоді концерти артистки спровокували масові сутички, вони супроводжувалися бійками й димовими шашками.

Активісти закликали бойкотувати концерти співачки, адже вона виступає в Росії.

На сьогодні артистка живе і гастролює по Росії. Її донька ходить там до школи.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко