Актор відмовився від ролі після того, як в мережі опублікували скріншоти провокаційного листування.

Актор Джош Дюамель може замінити Армі Хаммера, який оскандалився, у фільмі "Весілля по зальоту" (Shotgun Wedding).

Читайте такожReddit проти Уолл-стріт: про флешмоб навколо акцій GameStop знімуть фільмЯк пише popcornnews, картину планується почати знімати вже наприкінці лютого.

Скандал з Армі Хаммером

Зірка фільму "Назви мене своїм ім'ям" Армі Хаммер відмовився від ролі у фільмі "Весілля по зальоту" через скандал.

До цього в мережі спливли скріншоти листування актора з жінкою, в якому він зізнається, що канібал.

"Весілля по зальоту": що відомо про фільм

Це романтична комедія.

Фільм продюсують Дженніфер Лопес і Раян Рейнольдс.

Сюжет. Картина розповідає про закохану пару, яка вирішила пов'язати себе узами шлюбу, але при цьому провести церемонію обов'язково в якомусь екзотичному місці. Вони відправляються на острови, де всі їхні гості стають заручниками бандитів. Рятуючи своїх близьких, наречений і наречена знову переживають яскраві почуття, згадуючи, за що насправді люблять один одного.

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Автор: Катерина Шварц