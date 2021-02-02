Актор Джош Дюамель може замінити Армі Хаммера, який оскандалився, у фільмі "Весілля по зальоту" (Shotgun Wedding).
Читайте такожReddit проти Уолл-стріт: про флешмоб навколо акцій GameStop знімуть фільмЯк пише popcornnews, картину планується почати знімати вже наприкінці лютого.
Скандал з Армі Хаммером
Зірка фільму "Назви мене своїм ім'ям" Армі Хаммер відмовився від ролі у фільмі "Весілля по зальоту" через скандал.
До цього в мережі спливли скріншоти листування актора з жінкою, в якому він зізнається, що канібал.
"Весілля по зальоту": що відомо про фільм
Це романтична комедія.
Фільм продюсують Дженніфер Лопес і Раян Рейнольдс.
Сюжет. Картина розповідає про закохану пару, яка вирішила пов'язати себе узами шлюбу, але при цьому провести церемонію обов'язково в якомусь екзотичному місці. Вони відправляються на острови, де всі їхні гості стають заручниками бандитів. Рятуючи своїх близьких, наречений і наречена знову переживають яскраві почуття, згадуючи, за що насправді люблять один одного.
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