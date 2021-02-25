Постановкою фільму займається Зак Снайдер.

Стрімінгова платформа Netflix показала офіційний трейлер фільму "Армія мерців". Реліз запланований на 21 травня 2021 року.

Згідно з сюжетом, група найманців планує пограбувати казино в Лас-Вегасі. Відбутися це повинно тоді, коли в місті буде нашестя зомбі. У головній ролі глядачі побачать Дейва Батіста. Також у фільмі знімаються Елла Пернелл, Ана де ла Регера, Гаррет Діллахант, Рауль Кастільо та інші.

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Автор: УНІАН