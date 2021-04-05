Прем'єра фільму відбудеться 21 травня 2021 року.

Стрімінгова платформа Netflix продовжує підігрівати інтерес до свого зомбі-фільму "Армії мерців".

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У мережі з'явився новий постер, який закликає "завжди ставити мерців".

Відзначимо, що "Армія мерців" - це художній фільм режисера Зака Снайдера в жанрі бойовика жахів і фільму-пограбування за сценарієм Шея Хеттена, Джобі Гарольда і самого Снайдера.

Сценарій фільму заснований на сюжеті історії, складеної Заком Снайдером. Головні ролі у фільмі виконають Дейв Батіста, Елла Пернелл, Ана де ла Регера, Тео Россі, Кріс Деліа і Х'юма К'юреші.

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Автор: Діана Могилєвич