Також стало відомо, що прем'єра серіалу відбудеться в серпні 2023 року на Disney+.

Сьогодні нарешті був представлений перший трейлер серіалу "Асока" (Ahsoka) з всесвіту "Зоряних воєн" (Star Wars), події якого відбуваються після другого сезону серіалу "Мандалорець", з яким вони утворюють цілісну сюжетну лінію.

В центрі сюжету серіалу опиниться колишній лицар-джедай Асока Тано, яка вже з'явлалася у "Мандалорці" (2020) та його спінофі "Книга Боби Фетта" (2021). Її роль знову виконує Розаріо Довсон ("Місто гріхів", "Транс", "Шибайголова").

Також одну з головних ролей у серіалі виконує Гайден Крістенсен – він повернеться до ролі Енакіна Скайвокера / Дарта Вейдера, повторивши свою роль з фільмів "Зоряні війни: Епізод II – Атака клонів" (2002) та "Зоряні війни: Епізод III – Помста ситхів" (2005), а також серіалу "Обі-Ван Кенобі" (2022). Колись він був наставником Асоки, допоки не перейшов на темну сторону і не став лордом ситхів.

Крім того, у серіалі зіграли Наташа Лю Бордіццо (серіал "Суспільство", фільм "Денна зміна"), яка втілила образ юної мандалорки-бунтарки Сабін Рен, а ще Іванна Сахно ("Тихоокеанський рубіж: Повстання"), Мері Елізабет Вінстед ("Хижі пташки", серіал "Фарго"), Девід Теннант ("Доктор Хто", "Джессіка Джонс"), Рей Стівенсон ("Тор", "Вікинги") та інші.

Авторами серіалу є Джон Фавро та Дейв Філоні, які також створили два попередніх серіали.

Також стало відомо, що прем'єра серіалу відбудеться в серпні 2023 року на Disney+.

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