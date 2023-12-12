Фентезі-хорор "Бідолашні створіння" (Poor Things) від грецького режисера Йоргоса Лантімоса, відомого завдяки фільмам "Лобстер", "Вбивство священного оленя" і "Фаворитка", таки покажуть в українських кінотеатрах.
Як повідомила прес-служба Kinomania Film Distribution, українські кіномани зможуть подивитися один з найкращих фільмів цього року з 18 січня 2024 року. Фільм вийде в український прокат мовою оригіналу з українськими субтитрами.
Фільм розповідає неймовірну історію про фантастичну еволюцію Белли Бакстер. Геніальний та неординарний вчений Ґодвін Бакстер повертає молоду жінку до життя і стає її наставником. Однак, прагнучи нового досвіду, Белла тікає зі спритним і нечистим на руку адвокатом. Разом вони вирушають у буремну пригоду через континенти. Вільна від упереджень свого часу, героїня стає непохитною у своїй меті – боротися за рівність і свободу.
Головні ролі у стрічці виконали Емма Стоун ("Ла-Ла Ленд", "Бьордмен", "Круелла"), Віллем Дефо ("Людина-павук", "Антихрист", "Маяк") і Марк Руффало ("Месники", "Ілюзія обману", "Звичайне серце").
Також у фільмі зіграли Крістофер Ебботт (серіал "Грішниця", фільми "Перша людина", "Крейвен-мисливець") і Маргарет Куеллі ("Славні хлопці", "Одного разу в Голлівуді", "Мій рік в Нью-Йорку").
Нагадаємо, світова прем'єра фільму "Бідолашні створіння" відбулася 1 вересня 2023 року на 80-му Венеційському міжнародному кінофестивалі, де фільм отримав позитивні відгуки.
Нині рейтинг фільму на IMDb становить 8,5 балів із 10, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 93% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 92% схвалення від глядачів. Тим часом, на Metacritic кіноексперти оцінили фільм в 88 балів зі 100 з позначкою "Обов'язкове до перегляду", а широка аудиторія – в 8,3 бали з 10, що в обох випадках відповідає характеристиці "всезагальне визнання".
Також фільм посів четверту сходинку в рейтингу найкращих фільмів 2023 року за версією IMDb.
Крім того, 11 грудня 2023 року стало відомо, що фільм Йоргоса Лантімоса отримав сім номінацій на "Золотий глобус".