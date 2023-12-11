У номінації "Найкращий режисер" на "Золотий глобус" претендують Крістофер Нолан, Мартін Скорсезе, Грета Гервіг, Бредлі Купер, Йоргос Лантімос і Селін Сон.

11 грудня були оголошені номінанти на премію Голлівудської асоціації іноземної преси "Золотий глобус".

Як повідомляється на офіційному сайті премії, лідером за кількістю номінацій став фільм Грети Гервіг "Барбі" з Марго Роббі і Райаном Гослінгом - він претендує на перемогу в дев'яти категоріях. Вісім номінацій у картини Крістофера Нолана "Оппенгеймер". "Вбивці квіткової повні" Мартіна Скорсезе і "Бідолахи" Йоргоса Лантімоса отримали по сім номінацій.

У номінації "Найкращий драматичний фільм" на нагороду претендують "Анатомія падіння", "Вбивці квіткової повні", "Маестро", "Оппенгеймер", "Минулі життя" і "Зона інтересу".

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Претендентами на нагороду в номінації "Найкращий комедійний фільм" стали картини "Ейр", "Барбі", "Американське чтиво", "Залишені", "Травень, грудень" і "Бідолахи".

У номінації "Найкращий режисер" на "Золотий глобус" претендують Крістофер Нолан, Мартін Скорсезе, Грета Гервіг, Бредлі Купер ("Маестро"), Йоргос Лантімос і Селін Сон ("Минулі життя").

У номінації "Найкращий драматичний актор" представлені Ендрю Скотт ("Ми всім чужі"), Леонардо ДіКапріо ("Вбивці квіткової повні"), Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер"), Бредлі Купер ("Маестро"), Колман Домінго ("Растін") і Баррі Кеоган ("Солтберн").

На нагороду в номінації "Найкраща драматична актриса" претендують Аннет Бенінг ("Дайана Найед"), Кейлі Спейні ("Прісцилла"), Кері Малліган ("Маестро"), Лілі Гладстоун ("Вбивці квіткової повні"), Грета Лі ("Минулі життя") і Сандра Хюллер ("Анатомія падіння").

81-а церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус" пройде 7 січня 2024 року.

Найкращі фільми року

Найбільша база даних фільмів в Інтернеті IMDb визнала найкращим фільмом 2023 року біографічну драму Крістофера Нолана "Оппенгеймер" з Кілліаном Мерфі в головній ролі, що розповідає про створення атомної бомби Робертом Оппенгеймером. Разом з тим, головний конкурент фільму – романтична комедія "Барбі" від режисера Грети Гервіг з Марго Роббі і Райаном Гослінгом в головних ролях – виявилася лише на 25-му місці.

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