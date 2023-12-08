Протистояння "Оппенгеймера" і "Барбі" стало однією з головних кіноподій року.

Найбільша база даних фільмів в Інтернеті IMDb визнала найкращим фільмом 2023 року біографічну драму Крістофера Нолана "Оппенгеймер" з Кілліаном Мерфі в головній ролі, що росповідала про створення атомної бомби Робертом Оппенгеймером.

Натомість головний конкурент фільму – романтична комедія "Барбі" від режисерки Грети Гервіг з Марго Роббі та Райаном Гослінгом в головних ролях – опинилася лише на 25-му місці.

Зауважимо, що нині на сервісі IMDb "Оппенгеймер" має сумарну оцінку 8,4 бали з 10, тоді як у "Барбі" оцінка 7 балів з 10. На Metacritic у фільма Нолана оцінка від кінокритиків 89 балів зі 100 ("всезагальне визнання"), а у стрічки Гервіг – 80 балів ("в цілому позитивні відгуки"). На Rotten Tomatoes у "Оппенгеймера" 93% схвалення від критиків, тоді як у "Барбі" – 88%.

Водночас, в прокаті "Барбі" була більш успішною – фільм Грети Гервіг вже заробив понад 1,4 мільярди доларів. При цьому "Оппенгеймер" поки що зібрав у світі трохи більше 950 мільйонів доларів. Обидва фільми є одними з найбільш касово успішних за підсумками 2023 року.

Найкращі фільми 2023 року за версією IMDb

1. Оппенгеймер / Oppenheimer (США, Велика Британія, драма/біографія, режисер Крістофер Нолан).

2. Минуле не вмирає / Past Lives (США, драма/романтика, режисерка Селін Сон).

3. Вбивці квіткової повні / Killers of the Flower Moon (США, детектив/драма/кримінал/історичний, режисер Мартін Скорсезе).

4. Бідолахи / Poor Things (США, Велика Британія, Ірландія, романтика/наукова фантастика, режисер Йоргос Лантімос).

5. Анатомія падіння / Anatomie d'une chute (Франція, драма/кримінал/трилер, режисерка Жустін Тріє). Фільм-переможець цьогорічного Каннського кінофестивалю.

6. Людина-павук: Крізь Всесвіт / Spider-Man: Across the Spider-Verse (США, пригоди/супергеройське/анімація, режисери Хоакім Дос Сантос, Кемп Паверс та Джастін Томпсон).

7. Залишені / The Holdovers (США, комедія/драма, режисер Александер Пейн).

8. Місія неможлива: Розплата. Частина перша / Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (США, екшн/пригоди/трилер, режисер Крістофер Маккворрі).

9. Про сухі трави / Kuru Otlar Üstüne (Туреччина, Франція, Німеччина, драма, режисер Нурі Більге Джейлан).

10. Джон Вік 4 / John Wick: Chapter 4 (США, бойовик, режисер Чад Стагелські).

З топ-40 найкращих фільмів за версією IMDb ви можете ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв УНІАН, також IMDb назвав найкращі серіали 2023 року. Очолило рейтинг комедійно-драматичне шоу "Ведмідь". А ось хітове шоу "Останні з нас" опинилося лише на 15-му місці.

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