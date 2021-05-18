Зірка зніяковіла через таку увагу до її зйомки для глянцю.

Відома американська співачка Біллі Айліш заявила про небачену увагу з боку користувачів мережі до її зйомок для британського глянцю Vogue.

Про це вона розповіла в ефірі The Late Show with Stephen Colbert.

Читайте такожBRIT Awards-2021: список переможцівТака увага її порадувала, але водночас змусила співачку задуматися над подальшою публікацією своїх світлин в Instagram.

«Мені здається, що я хотіла б публікувати більше, якби людей це хвилювало б менше. А тепер, коли так багато людей це зауважило, я навіть не знаю. Мені страшно», – зізналася поп-виконавиця.

2 травня зірка поділилася з фанатами світлинами зі свіжої зйомки для Vogue. Співачка нарешті відкрила своє тіло, примірявши спокусливу спідню білизну, й показалася з новою зачіскою.

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Автор: Яна Ставська