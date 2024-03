В прокат фільм вийде 9 травня 2024 року.

20 березня 2024 року вийшов офіційний трейлер художнього фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман", що розповідає про українських письменників доби "розстріляного відродження".

Події фільму, заснованого на реальних подіях, відбуваються у 1927 році в Радянській Україні. За наказом Сталіна у Харкові збудовано кооперативний будинок "Слово", а найвидатніших українських письменників заселяють у комфортні квартири. Усі вони стали учасниками експерименту, спрямованого на виведення нового типу радянського письменника та тотальний контроль над процесом творчості з метою створення єдиного художнього методу соціалістичного реалізму. Та не кожен з письменників погоджується оспівувати культ Сталіна. Неочікувано для мешканців будинку "Слово" до них підселяють нікому невідомого молодого письменника Володимира Акімова. Хто він? Ніхто не знає. Але з його появою в будинку "Слово" починають розгортатися дивні події, про що й досі мовчать його стіни.

Головні ролі у фільмі зіграли Дмитро Олійник (Володимир Акімов), В'ячеслав Довженко (Микола Хвильовий), Ніна Набока (тьотя Варя), Марина Кошкіна (Галя), а також Станіслав Сукненко (Лесь Курбас), Юрій Одинокий (Мерер), Валерія Ходос (Рая Троянкер), Андрій Май (Володимир Сосюра), Юлія Чепурко (Марія Сосюра), Костянтин Темляк (Павло Тичина) та Геннадій Попенко (Михайль Семенко).

"Над цим проектом я зі своєю командою працював понад 10 років. І це було не даремно. Це довга і непроста дорога повернення письменників "розстріляного рідродження" з небуття. Спочатку я зробив документальний фільм "Будинок "Слово". Пам'ятаю, як тоді 8 років тому, коли він вийшов у прокат, глядачі відкривали для себе цілий всесвіт української культури, як спрагло долучалися до імен забутого українського письменства 20-30 років", – розповів режисер та співавтор сценарію фільму Тарас Томенко.

Художня драма "Будинок "Слово". Нескінчений роман" була знята в 2021 році, а її світова прем'єра відбулась на 37-му Варшавському кінофестивалі того ж року в рамках міжнародної конкурсної програми.

Фільм був також представлений на міжнародних фестивалях: FilmFestival Cottbus (Німеччина), Galway Film Fleadh (Ірландія), The I Will Tell International Film Festival (США), Prishtina International Film Festival (Косово) та Kyiv International Film Festival Molodist (Україна).

