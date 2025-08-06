Світова прем'єра фільму відбудеться в рамках Венеційського кінофестивалю у вересні 2025 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер трагікомедії "Джей Келлі" (Jay Kelly) з зірковим акторським складом.

В центрі сюжету – кінозірка Джей Келлі, який досягнув 60-річної вікової позначки і саме тоді знозумів, що в його житті все пішло не так. Через насичену кар'єру він віддалився від обох доньок. До того ж раптово помер режисер, який відкрив його для світу кіно. На цьому тлі Келлі та його відданий менеджер Рон вирушають у подорож Європою, під час якої переосмислюють життєві рішення, стосунки з рідними людьми та спадщину, яку вони залишать після себе.

Головні ролі у фільмі зіграли Джордж Клуні ("Трилогія Оушена", серіал "Швидка допомога") та Адам Сендлер ("Щасливчик Гілмор", "Загадкове вбивство", "Неграновані коштовності").

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Також у стрічці задіяні Лора Дерн ("Синій оксамит", "Парк Юрського періоду"), Біллі Крудап ("Чужий: Заповіт", "Ліга справедливості Зака Снайдера", серіал "Ранкове шоу"), Райлі Кіо ("Шалений Макс: Дорога гніву", "Диявол завжди тут", серіал "Дейзі Джонс і шістка"), Патрік Вілсон (франшизи "Закляття", "Астрал", "Аквамен"), Емілі Мортімер ("Матч-пойнт", "Острів проклятих"), Ґрета Ґервіґ (режисерка "Барбі"), Луїс Партрідж ("Енола Голмс", серіал "Дисклеймер") та інші.

Зняв фільм американський режисер Ноа Баумбах ("Пані Америка", "Історії сім'ї Мейровіц", "Шлюбна історія", "Білий шум"). Сценарій до стрічки йому допомогла написати акторка Емілі Мортімер, яка також зіграла одну з ролей у ній.

Світова прем'єра фільму відбудеться в рамках Венеційського кінофестивалю у вересні 2025 року, а широкій аудиторії він стане доступний в обраних кінотеатрах з 14 листопада 2025 року і онлайн на Netflix з 5 грудня 2025 року.

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