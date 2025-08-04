Компанія також працює над фільмом за The Sims.

EA всерйоз замислюється про те, щоб перенести Apex Legends у кіно або на стрімінги. Про це розповіла президентка EA Entertainment Лора Мейл, пояснивши, що компанія дуже мотивована розширювати всесвіт.

За її словами, у гри багата історія і персонажі, за якими ховається значно більше, ніж може побачити гравець: "Не всі знають передісторії героїв, а там реально є, що показати. У цих легенд - насичені світи, які можна розкрити через кіно або серіали".

Мейл підкреслює, що EA хоче підійти до цього акуратно, щоб зберегти повагу до бренду і франшизи. Паралельно компанія готує крос-медійні проєкти і за іншими тайтлами, наприклад, фільм за The Sims у співпраці з продакшеном Марго Роббі LuckyChap:

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"Зараз такий час, коли можна створювати контент одночасно і як кіно, і як гру - і все це може доповнювати одне одного та реагувати на фанатів. Це дуже потужний момент".

На цьому тлі Respawn продовжує роботу над новим контентом для Apex Legends і третьою частиною Star Wars Jedi, хоча у квітні зі студії звільнили близько 100 осіб і скасували два проєкти на ранній стадії.

Раніше ми розповідали, що в Apex Legends представили нового персонажа, а за 24 години його авторку звільнили. Гізер Вудвард потрапила під останнє скорочення в Electronic Arts.

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