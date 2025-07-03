Українські кіномани зможуть подивитися "Бугонію" з 30 жовтня 2025 року.

Минулого тижня було представлено перший трейлер науково-фантастичної комедії "Бугонія" (Bugonia) грецького режисера Йоргоса Лантімоса.

Сьогодні ж стало відомо, що стрічка таки вийде в український прокат – 30 жовтня 2025 року, на тиждень пізніше після американського релізу. Кінодистриб'ютом в Україні виступить B&H Film Distribution.

За сюжетом фільму, двоє одержимих теоріями змови диваків викрадають впливову генеральну директорку великої компанії, адже вони переконані, що жінка є інопланетянкою, яка хоче знищити планету Земля.

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Головні ролі у фільмі зіграли Емма Стоун ("Ла-Ла Ленд", "Круелла", "Бідолашні створіння", "Види милосерця", франшизи "Людина-павук", "Вітаємо у Зомбіленді"), Джессі Племенс ("Влада пса", "Види милосердця", "Повстання штатів", серіали "Фарго", "Любов і смерть") та дебютант Ейдан Дельбіс.

Также у стрічці задіяні Алісія Сільверстоун ("Бетмен і Робін, "Вбивство священного оленя") та стендап-комік Ставрос Халкіас.

Для Лантімоса, найбільш відомого за стрічками "Лобстер", "Вбивство священного оленя", "Фаворитка" та "Бідолашні створіння", "Бугонія" стане десятою повнометражною роботою.

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