Фільм "Бугонія" має вийти на екрани 24 жовтня 2025 року.

Кінокомпанія Focus Features показала перший трейлер науково-фантастичної комедії "Бугонія" (Bugonia), що є десятим повнометражним фільмом шанованого грецького режисера Йоргоса Лантімоса ("Лобстер", "Вбивство священного оленя", "Бідолашні створіння").

В центрі сюжету – двоє схиблених на конспірології диваків, які викрадають впливову генеральну директорку великої компанії, адже вони переконані, що вона є інопланетянкою, яка має намір знищити планету Земля.

Головні ролі у фільмі виконали Емма Стоун та Джессі Племенс, а також дебютант Ейдан Дельбіс. Перші двоє вже раніше співрацювали з Лантімосом – Стоун навіть отримала "Оскар" за головну роль у "Бідолашних створіннях", і також зіграла в попередньому фільмі режисера "Види милосердця". Тим часом, Племенс вперше попрацював з Лантімосом у згаданих вище "Видах милосердя".

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Также у стрічці задіяні Алісія Сільверстоун (з'являлася у "Вбивстві священного оленя" Лантімоса) та стендап-комік Ставрос Халкіас.

Фільм має вийти на екрани 24 жовтня 2025 року, однак чи покажуть його в Україні, наразі невідомо.

Йоргос Лантімос – чим відомий

Грецький режисер Йоргос Лантімос починав свою кар'єру у рекламі в 1990-х роках, а його повнометражний кінодебют відбувся у 2001 році з комедією "Мій найкращий друг".

Втім, справжнє світове визнання прийшло до нього у 2009 році завдяки абсурдистській психологіній драмі "Ікло" – стрічка здобула премію "Особливий погляд" на Каннському фестивалі та була номінована на премію "Оскар" в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Надалі широку популярність він здобув завдяки фільмам із зірковим складом "Лобстер" (2015), "Вбивство священного оленя" (2017) і "Фаворитка" (2018) – кожен з них отримував позитивні відгуки критиків, подобався кіноманам, збирав низку престижних відзнак та навіть непогано проявляв себе у прокаті як для доволі специфічного кіно.

Апогеєм його творчості став фентезі-горор "Бідолашні створіння" 2023 року з Еммою Стоун, який отримав аж 11 номінацій на "Оскар" і переміг у чотирьох з них.

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