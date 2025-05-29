Прем'єра серіалу "Бункер мільярдерів" запланована на 19 вересня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер нового кримінального серіалу "Бункер мільярдерів" (Billionaires' Bunker / El refugio atómico).

За сюжетом серіалу, на порозі Третьої світової війни, коли звичний світ стримко руйнується, купка мільярдерів укриваються від катастрофи в розкішному бункері, де неможливо приховати стару ворожнечу й нові маніпуляції.

Головні ролі в шоу зіграли Мірен Ібарґурен, Хоакін Фурріель, Наталія Вербеке, Карлос Сантос, Монтсе Ґуайяр, Пау Сімон, Алісія Фалько, Августіна Візіо, Алекс Вільясан та інші.

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Одним з творців серіалу виступив іспанський письменник і режисер Алекс Піна, найбільш відомий як автор хітового іспанського серіалу "Паперовий будинок" – одного з головних хітів Netflix.

Другим творцем нового шоу виступила Естер Мартінес Лобату, яка раніше працювала з Піною над спіноффом "Паперового будинку" – серіалом "Берлін" від Netflix.

Прем'єра серіалу "Бункер мільярдерів" запланована на 19 вересня 2025 року – усі вісім епізодів вийдуть одночасно.

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