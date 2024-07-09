Прем'єра спінофу серіалу "ВандаВіжен" відбудеться 18 вересня 2024 року.

Студія Marvel Entertainment показала перший трейлер супергероїського чорно-комедійного серіалу "Це все Аґата" (Agatha All Along), що стане продовженням шоу "ВандаВіжен" 2021 року.

В центрі сюжету серіалу опиниться могутня відьма Аґата Гаркнесс, вперше представлена в "ВандаВіжен" як "надокучлива сусідка Агнесс". Після фінальної сутички з Вандою Максімофф чаклунка втрачає свої сили та забуває хто вона така. Коли ж за допомогою іншої відьми вона поступово повертає свої спогати, Аґата вирішує зібрати новий ковен з вельми колоритних персонажів.

У новому шоу до ролі Аґати Гаркнесс повернулася Кетрін Ган ("Ножі наголо 2", "Дуже погані матусі", "Таємне життя Волтера Мітті").

Також у шоу з'явиться величезна кількість нових персонажів. Зокрема, відьм, яких до свого ковену хоче залучити головна героїня, зіграли Обрі Плаза (серіали "Білий лотос 2", "Парки та зони відпочинку"), Сашир Замата (скетч-шоу Saturday Night Live), Алі Ан (серіали "Дипломатка", "Надприроднє"), Петті Люпон ("Усі страхи Бо", серіали "Американська історія жахів: Нью-Йорк", "Бульварні жахіття") та Дебра Джо Рапп ("Великий", "Смерть їй личить"), яка вже з'являлася у серіалі "ВандаВіжен" в ролі міссіс Гарт.

Зірка серіалу "Коли завмирає серце" Джо Локк зіграє роль фамільяра Аґати Біллі Каплана (в коміксах супергерой Wiccan).

Перші два епізоди серіалу покажуть 18 веревня 2024 року на Disney+, а ще сім виходитимуть по одному раз на тиждень.

Зазначимо, серіал "Це все Аґата" стане частиною п'ятої фази кіновсесвіту Marvel. До цього в рамках цієї фази вийшли серіали "Таємне вторгнення" (2023), другий сезон "Локі" (2023), другий сезон "Що якщо" (2023) та "Ехо" (2024).

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