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Церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться вже в ніч з неділі на понеділок.

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І вже зовсім скоро буде відомо ім'я кращого режисера, кращої актриси і актора. А також ми дізнаємося, який фільм отримає головну нагороду в світі кіно.

А поки ми нагадуємо вам претендентів на різні номінації.

Кращий фільм

  • "Суд над Чиказькою сімкою"
  • "Земля кочівників"
  • "Батько"
  • "Юда і чорний Месія"
  • "Манк"
  • "Мінарі"
  • "Дівчина, яка подає надії"
  • "Звук металу"

Кращий режисер

  • Томас Вінтерберг ("Ще по одній")
  • Девід Фінчер ("Манк")
  • Лі Айзек Чан ("Мінарі")
  • Хлоя Чжао ("Земля кочівників")
  • Еміральд Феннел ("Дівчина, що подає надії")

Кращий актор

  • Різ Ахмед ("Звук металу")
  • Чедвік Боузман ("Ма Рейні: мати блюзу")
  • Ентоні Хопкінс ("Батько")
  • Гері Олдмен ("Манк")
  • Стівен Юн ("Мінарі")

Краща актриса

  • Віола Девіс ("Ма Рейні: мати блюзу")
  • Кері Маллінган ("Дівчина, яка подає надії")
  • Андра Дей ("США проти Біллі Холлідей")
  • Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки")
  • Френсіс МакДорманд ("Земля кочівників")

Оскар-2021: онлайн-трансляція

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Автор: Діана Могилєвич