У ніч з 25 на 26 квітня відбудеться головна кінопремія.

Церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться вже в ніч з неділі на понеділок.

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І вже зовсім скоро буде відомо ім'я кращого режисера, кращої актриси і актора. А також ми дізнаємося, який фільм отримає головну нагороду в світі кіно.

А поки ми нагадуємо вам претендентів на різні номінації.

Кращий фільм

"Суд над Чиказькою сімкою"

"Земля кочівників"

"Батько"

"Юда і чорний Месія"

"Манк"

"Мінарі"

"Дівчина, яка подає надії"

"Звук металу"

Кращий режисер

Томас Вінтерберг ("Ще по одній")

Девід Фінчер ("Манк")

Лі Айзек Чан ("Мінарі")

Хлоя Чжао ("Земля кочівників")

Еміральд Феннел ("Дівчина, що подає надії")

Кращий актор

Різ Ахмед ("Звук металу")

Чедвік Боузман ("Ма Рейні: мати блюзу")

Ентоні Хопкінс ("Батько")

Гері Олдмен ("Манк")

Стівен Юн ("Мінарі")

Краща актриса

Віола Девіс ("Ма Рейні: мати блюзу")

Кері Маллінган ("Дівчина, яка подає надії")

Андра Дей ("США проти Біллі Холлідей")

Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки")

Френсіс МакДорманд ("Земля кочівників")

Оскар-2021: онлайн-трансляція

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Автор: Діана Могилєвич