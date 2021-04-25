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Церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться вже в ніч з неділі на понеділок.
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І вже зовсім скоро буде відомо ім'я кращого режисера, кращої актриси і актора. А також ми дізнаємося, який фільм отримає головну нагороду в світі кіно.
А поки ми нагадуємо вам претендентів на різні номінації.
Кращий фільм
- "Суд над Чиказькою сімкою"
- "Земля кочівників"
- "Батько"
- "Юда і чорний Месія"
- "Манк"
- "Мінарі"
- "Дівчина, яка подає надії"
- "Звук металу"
Кращий режисер
- Томас Вінтерберг ("Ще по одній")
- Девід Фінчер ("Манк")
- Лі Айзек Чан ("Мінарі")
- Хлоя Чжао ("Земля кочівників")
- Еміральд Феннел ("Дівчина, що подає надії")
Кращий актор
- Різ Ахмед ("Звук металу")
- Чедвік Боузман ("Ма Рейні: мати блюзу")
- Ентоні Хопкінс ("Батько")
- Гері Олдмен ("Манк")
- Стівен Юн ("Мінарі")
Краща актриса
- Віола Девіс ("Ма Рейні: мати блюзу")
- Кері Маллінган ("Дівчина, яка подає надії")
- Андра Дей ("США проти Біллі Холлідей")
- Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки")
- Френсіс МакДорманд ("Земля кочівників")
Оскар-2021: онлайн-трансляція
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