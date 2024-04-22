Два популярні персонажі з коміксів Marvel нарешті об'єднаються на великому екрані, щоб змінити історію всього кіновсесвіту.

Вийшов новий трейлер супергеройського фільму "Дедпул і Росомаха" (Deadpool & Wolverine), який вийде в український прокат 25 липня 2024 року.

Події фільму розгортаються через кілька років після "Дедпула 2". Вейд Вілсон (він же антигерой Дедпул) живе щасливим життям зі своєю коханою Ванессою. Раптом його викрадають члени "Управління часовими змінами" (з ним глядачі познайомилися в серіалі "Локі") і залучають до небезпечної місії з порятунку мультивсесвіту. Однак оскільки Дедпул розуміє, що самому йому не впоратися, він вирішує покликати на допомогу Росомаху з "Людей Ікс".

Власне, у новому трейлері глядачам нарешті показали багато спільних сцен із Раяном Рейнольдсом ("Персонаж", "Червоне повідомлення", "Охоронець кілера") і Г'ю Джекманом ("Престиж", "Знедолені", "Найвеличніший шоумен"), які повернулися до ролей Дедпула і Росомахи.

Нагадаємо, Рейнольдс уже грав цього персонажа у фільмах "Дедпул" 2016 і 2018 років, а також зображував іншу версію Дедпула у фільмі "Люди Ікс: Росомаха" (2009), приквелі трилогії "Люди Ікс" від 20th Century Fox. Саме там він уперше зустрівся з Росомахою на екрані, однак фактично нічого спільного з новою версією Дедпула той персонаж не мав.

Джекман вперше приміряв на себе роль Росомахи у фільмі "Люди Ікс" 2000 року. Загалом, крім нового фільму, він зіграв цього персонажа дев'ять разів – у всіх трьох фільмах першої трилогії (2000, 2003, 2006), у трьох фільмах нової трилогії (2011, 2014, 2016) і трьох сольних фільмах (2009, 2013, 2017). У представленій в новому фільмі класичній версії Росомахи з коміксів він постав вперше.

Також у фільмі "Дедпул і Росомаха" зіграли Емма Коррін (серіал "Корона"), якій дісталася роль головного антагоніста, і Меттью МакФедьєн ("Робін Гуд", "Мушкетери"), який зіграв агента "Управління часовими змінами" Парадокса.

Крім того, до своїх ролей із попередніх частин "Дедпула" повернулися Морена Баккарін (кохана Вілсона Ванесса Карлайл), Леслі Уггамс (сліпа сусідка Дедпула), Каран Соні (таксист Допіндер), Бріанна Гільдебранд (член "Людей Ікс" Надзвукова Боєголовка), Шіорі Кутсуна (член "Людей Ікс" Юкіо) і Стефан Капічич (член "Людей Ікс" Колос).

Також у фільмі з'являться кілька персонажів із попередніх фільмів 20th Century Fox за коміксами Marvel: Аарон Стенфорд повторить роль Піро (фільми "Люди Ікс 2" і "Люди Ікс: Остання битва" 2003 і 2006 років), а Дженніфер Гарнер знову зіграє Електру Начос (фільми "Шибайголова" 2003 року і "Елктра" 2005 року).

Режисером виступив Шон Леві, який до цього зняв фільми "Персонаж", "Проєкт Адам", "Ніч у музеї" і "Рожева пантера", а також працював над частиною епізодів серіалу "Дивні дива".

Як повідомляв УНІАН, перший трейлер фільму "Дедпул і Росомаха" було презентовано 12 лютого 2024 року під час головної спортивної події року в США Super Bowl. Усього за 24 години ролик встановив рекорд, зібравши 365 мільйонів переглядів і тим самим ставши найпопулярнішим трейлером фільму в історії.

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