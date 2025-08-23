Серіал мав доволі хороший рейтинг.

Приквел культового серіалу "Декстер: Первородний гріх" офіційно закрили після першого сезону.

За даними джерел Variety, попри анонсоване у квітні продовження, зйомки так і не були заплановані, а проект залишався на паузі. Серіал стартував у грудні 2024-го і завершився в лютому 2025 року, ставши єдиним сезоном історії про молодого Декстера Моргана.

За даними видання, зараз Paramount робить ставку на інший проект франшизи - "Декстер: Воскресіння", в якому Майкл Голл знову повернувся до своєї культової ролі. Перший сезон вийшов 11 липня і завершиться 5 вересня.

Хоча офіційного підтвердження про продовження ще немає, серіал має високі рейтинги й потужну аудиторію: лише прем’єрна серія зібрала 4,4 мільйона переглядів за перший тиждень, а критичне схвалення на Rotten Tomatoes сягає 94%.

Серіал Декстер

Прем'єра американської кримінальної драми та психологічного трилеру відбулася 1 жовтня 2006 року на каналі Showtime.

Серіал розповідає про Декстера Моргана, судового експерта з відділа поліції Майамі, який одночасно є серійним вбивцею. Він вбиває лише тих, хто, на його думку, заслужив покарання - інших злочинців і вбивць, які уникли правосуддя.

Історія поєднує кримінальні розслідування, психологічну драму та темний гумор, а також досліджує теми моралі, справедливості та людської природи.

Серіал здобув широку популярність та отримав номінації на премії "Еммі" та "Золотий глобус"", зокрема за акторську гру та режисуру.

