Сезон планують розділити на три частини.

Стримінговий сервіс Netflix показав перший офіційний трейлер п'ятого сезону науково-фантастичного серіалу "Дивні дива" (Stranger Things).

Як раніше повідомлялося, роботу над новим сезоном завершено, 1 червня сервіс оголосив дату прем'єри.

Зазначалося, що сезон планують розділити на три частини. Перша вийде 26 листопада 2025 року, друга - 25 грудня, а третя і фінальна - 31 грудня.

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"Дивні дива" 5 сезон - трейлер

"Дивні дива" 5 сезон - сюжет

В описі до трейлеру сервіс розповів глядачам про сюжет нового сезону шоу:

"Осінь 1987 року. Гоукінс постраждав через відкриття брами, а всіх наших героїв об'єднує одна мета - знайти і знищити Векну. Але він зник: ніхто не знає, де він і що замишляє. Їхню місію ускладнює уряд - місто ізольоване й перебуває під контролем армії, а пошуки Оді посилюються, через що їй знову доводиться переховуватися".

Також наголошується, що наближається річниця зникнення Вілла, а разом із нею - знайоме й нав'язливе відчуття страху:

"Фінальна битва вже на горизонті, і ворог куди сильніший і смертоносніший за все, з чим героям доводилося стикатися раніше. Щоб перемогти це чудовисько, їм знадобляться всі - у повному складі, пліч-о-пліч, в останній битві".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виробництво п'ятого сезону серіалу "Дивні дива" розпочали в січні 2024 року. Сезон буде останнім.

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