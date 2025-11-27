Творці розділили 5-й сезон на три частини.

Стримінговий сервіс Netflix презентував перші серії 5-го та фінального сезону серіалу "Дивні дива". Глядачі чекали на прем'єру три роки.

Як повідомляє Variety, дія 5-го сезону розгортається восени 1987 року, через 18 місяців після подій попереднього сезону. За сюжетом, містечко Гокінс пережило Розломи і тепер всі монстри з "вивороту" проникають назовні. Саме тому місто закривають на військовий карантин. Своєю чергою головні герої, ризикуючи життям, розроблюють план, аби назавжди зупинити Векну.

"Дивні дива 5" вже встигли отримати перші оцінки. Неочікувано критики розплилися в компліментах, зазначаючи, що навіть найпалкіші фанати будуть задоволені фіналом історії.

"Жоден фанат "Дивних див" не залишиться розчарованим цими епізодами, які змусять з нетерпінням чекати на решту сезону", - йдеться в огляді BBC.

Дивні дива 5 - офіційний трейлер

Також зазначається, що улюблені персонажі з маленьких дітей-шукачів пригод виросли у відважну молодь, тому варто очікувати розвитку їхніх стосунків та значно глибших діалогів.

"Спочатку франшиза копіювала улюблені фільми 1980-х років, де вперті та відважні діти запобігають апокаліпсису, а тепер у ній знімається молодь, а сюжетні лінії та діалоги відповідно змінені. Були отримані життєві уроки. Було знайдено себе. Підліткові тривоги, уособлені Векною, який править паралельним виміром, були відсунуті на другий план", - пише The Guardian.

Нагадаємо, що 5-й сезон "Дивних див" був розділений на умовні три частини. Прем'єра першої відбулася 27 листопада, друга ж вийде на Різдво - 26 грудня, а тригодинний фінал чекатиме глядачів 1 січня. Нещодавно Netflix випустив ще один трейлер з новими подробицями сюжету.

