Міллі Боббі Браун вперше прокоментувала заяви про булінг з боку Девіда Гарбора.

Актори Міллі Боббі Браун та Девід Гарбор розвіяли чутки про булінг на зйомках "Дивних див". Вони зустрілися на прем'єрі п'ятого сезону серіалу та мило обійнялися.

Днями у ЗМІ поширилася інформація про те, що 21-річна Міллі Боббі Браун зазнала цькувань від свого старшого партнера по зйомках Девіда Гарбора. Однак, ані актори, ані творці серіалу "Дивні дива" не стали коментувати ситуацію.

Як от відбулася прем'єра фінального сезону серіалу в Лос-Анджелесі, де були помічені разом Боббі Браун та Гарбор. Netflix поширив відео їхньої зворушливої зустрічі.

Актори досить мило поводилися на червоній доріжці: обіймалися та позували вдвох для фотографів, тим самим повністю закриваючи питання про проблеми на зйомках.

Згодом Міллі поспілкувалась із журналістом Entertainment Tonight. Акторка зазначила, що навпаки вдячна Девіду за те, що був поруч з нею протягом майже 10 років знімань серіалу, де вони грали батька та доньку.

"Так, це було щось особливе, що він був зі мною протягом усього шляху... Я, звичайно, маю особливий зв'язок з Девідом, тому що у нас відносини батька і дочки, і ми знімаємо кожну сцену разом - ви це побачите в 5-му сезоні. Тому для мене велика честь зіграти Одинадцять і познайомитися з такими чудовими людьми протягом цього часу", - поділилася вона.

До слова, нещодавно Міллі Боббі Браун різко відреагувала на коментарі про те, що занадто доросло виглядає.

Вас також можуть зацікавити новини: