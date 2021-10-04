Ведучий зіркового балкона Юрій Ткач зазначив, що Дмитро та Ольга - одна з найсильніших пар проекту.

У прямому ефірі шоу "Танці з зірками", який минув у неділю, 3 жовтня, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар виконали віденський вальс.

Читайте також​​Учасник українського талант-шоу вивернув шию на очах у суддів (фото)Цього разу був кіновечір, тож їхня пара вийшла в образах героїв фільму "Титанік". Їхній танець вийшов не лише надзвичайно чуттєвим та романтичним, а й технічно сильним.

"Вам вальс дуже личить. Виконано класно, чітко, злагоджено. Хочеться більше легкості нагорі", - сказав Влад Яма.

Запрошена суддя шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова похвалила танець Дікусара та Харлан, назвавши його видовищним та чуттєвим.

Макс Чмерковський поставив парі 9, Ілона Гвоздьова -10, Катерина Кухар -7, Влад Яма - 7, у сумі вийшло 33 бали.

Хто залишив шоу "Танці з зірками" у 5 ефірі

У неділю, 4 жовтня, Фагот та Трішина залишили шоу "Танці з зірками". В ефірі цього випуску вони виконували вальс під пісню Іванни Червінської "Вербова дощечка". Це - українська народна пісня, яка звучала у фільмі Сергія Параджанова "Тіні забутих предків".

Фагот і Трішина не прокоментували свій виліт, але встигли зробити селфі з іншими учасниками проекту.

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Автор: Ольга Робейко