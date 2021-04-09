Заявлена дата української прем'єри в кінотеатрах - 22 квітня, однак все залежить від того, чи буде в країні локдаун.

Новий екшн-трилер "Гнів людський" від Гая Річі - без сумнівів одна з найочікуваніших майбутніх новинок в кінотеатрах України.

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В фільмі "Гнів людському" зійшлося багато зірок в буквальному і фігуральному сенсах: вперше за 15 років Гай Річі написав головну роль саме для Джейсона Стейтема, вперше події фільму відомого британського сценариста та режисера цілком відбуваються в США. Але не вперше Річі збирає видатний акторський склад і готується до підкорення нових вершин. "Джентльмени" стали найкасовішим фільмом режисера в Україні, які ж рекорди чекають, без сумніву, найзагадковіший проект Гая Річі "Гнів людський" - розбираємося разом з Вольга-Україна.

"Кіно - це мистецтво поєднань. В першу чергу - ідей та людей. У випадку з "Гнівом людським" ми обидва з Джейсоном закохалися в цю ідею і зрозуміли, що у нас є можливість зняти цей фільм, зробити це разом ", - акуратно ділився ще взимку автор культової стрічки "Великий куш ", намагаючись не видавати всіх секретів. Але нам вдалося зазирнути "за куліси", щоб дізнатися більше про проект, для якого секретність - якщо не все, то майже все.

Джейсон Стейтем грає Патрика Хілла - настільки ж стильного, наскільки й незворушного британського джентльмена, який опинився в центрі справжньої бурі, що накрила сонячний Лос-Анджелес - місто, в якому крутяться дуже великі гроші. Мільйони доларів кожен день перевозять приватні інкасаторські компанії, які й стають об'єктом ретельно спланованих й холоднокровних пограбувань банди, про яку вулиці ще не було невідомо. Хілл - сам по собі особистість глибоко шанована в певних колах, з волі жахливого випадку, має свій інтерес і тепер має намір дізнатися - хто стоїть за цими злочинами. За всяку ціну та максимально швидко. "Лос-Анджелес, готовий він чи ні, пізнає справжній гнів людський", - ось що обіцяють глядачам творці нової стрічки.

Завіса таємниці навколо своїх проектів - типова стратегія авторських фільмів Гая Річі, але зйомки в Голлівуді та Лондоні завжди передбачають підвищеною увагою папараці. Так сталося і цього разу. Саме завдяки всюдисущим фотографам світ дізнався, хто ж склав компанію Джейсону Стейтему раніше, ніж того хотіли творці. І це виявилися, без перебільшення, власна ліга видатних джентльменів.

"Гнів людський" повертає на великі екрани красеня-брюнета Джоша Гартнетта, одну з головних зірок кінця 90-х та початку 2000-х, без якого не обійшовся ні "Перл-Харбор", ні "Факультет", ні "Щасливе число Слевіна" .

Особливу роль в своєму новому фільмі Гай Річі приготував і для іншого підкорювача жіночих сердець та спадкоємця одного з найбільш гучних голлівудських прізвищ - Скотта Іствуда. Його роль можна описати двома словами: "Небезпечний тип". Сам актор дуже цінує свій новий проект і вважає, що для нього це велика честь бути запрошеним на майданчик самим Гаєм Річі. Та й сам новий образ був більш ніж привабливий для Іствуда-молодшого: "Мій герой - дуже небезпечний. І тому що агресивний, але в першу чергу - через свою абсолютну непередбачуваность".

Крім Гартнетта та Іствуда, компанію Джейсону Стейтему склав один з кращих британських акторів - Едді Марсан, який вже знімався у Гая Річі в фільмах "Джентльмени" і "Шерлок Холмс". Також ключова роль у фільмі дісталася харизматичному артистові Голту МакКеллані - давньому другу іншого видатного режисера Девіда Фінчера. МакКеллані зовсім нещодавно перетворився з "почесного епізодників" в одного з найбільш інтригуючих акторів, в першу чергу, завдяки "Мисливця за розумом" - нуарному шоу, який Фінчер спродюсував для Netflix. В "Гнів людському" також з'являться власною персоною популярний репер Post Malone, за яким буквально полювали папараці на зйомках, та Лаз Алонсо - одна із зірок популярного комікс-шоу "Хлопаки".

Не обійдеться у фільмі і без прекрасних, але загадкових дам. В "Гнів людський" прямо з "Джентльменів" переїхала ефектна європейська актриса Лайн Рені, а одним з інкасаторів виявиться тендітна, але лише на перший погляд, Ніамей Алгар - зірка "Вікінгів" та "Вихованих вовками".

Але не хвилюйтеся за Джейсона Стейтема, якому в цьому ансамблі відведена ключова роль. Він в цьому "спектаклі з екшену, інтриг, фірмового стилю, хитромудрих планів та помсти" - головна дійова особа. І Гай Річі обіцяє, що це найкраща роль британської зірки: "Мені здається, що цьому фільму дійсно вдається зробити те, що мені самому завжди хотілося побачити в кіно - це Джейсон Стетхем в розумному, видовищному, жанровому фільмі про помсту. Я завжди був упевнений в його таланті і харизмі, тому для мене логічно, що з моменту виходу моїх перших фільмів "Карти, гроші, два стволи, що димлять" і "Великий куш" Джейсон став великою зіркою. Таким ви його ще не бачили". Як то кажуть, хто ми, щоб сперечатися з Гаєм Річі? Несподіваний екшн-трилер "Гнів людський" від Гая Річі вже цієї весни продемонструє на що здатний Джейсон Стейтем в стані крайнього стресу.

Заявлена дата української прем'єри в кінотеатрах - 22 квітня. Чи побачимо ми новий фільм Гая Річі вже в цьому місяці або через можливе продовження карантинних обмежень фільм вийде в іншу дату - поки невідомо, але ми будемо тримати вас у курсі подій.

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Автор: Марина Григоренко