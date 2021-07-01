Співачка презентувала свою нову відеороботу.

Українська співачка Тіна Кароль презентувала новий кліп на пісню з останнього альбому "Красиво".

У кадрі вона постала в сексуальних образах, і прямо-таки спокушала своїх шанувальників.

"Рух ліфта символізує підйом наших почуттів, коли ми сліпо закохуємося. Пісня "Красиво" - це ода сміливої дівчини, яка любить тільки тому, що такий її вибір", - сказала Кароль.

"Дуже красиво! Мені спекотно трошки! А ні, не трошки! Дуже спекотно", "Тіна Кароль - це феномен, який необоротно створений, щоб надихати і дивувати", "Це те, що відбувається з нами зараз. Це абсолютно в технічному плані. Це надихає на божевільні почуття", - пишуть шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич