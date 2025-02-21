З Олександром Рудинським: вийшов трейлер польсько-українського роуд-муві 'Дві сестри'

Фільм про пошуки себе, переоцінку цінностей та значення родинних зв'язків на тлі російсько-української війни вийде на екрани 24 квітня 2025 року.

Кінокомпанія FILM.UA Group представила трейлер польсько-українського роуд-муві "Дві сестри" (Two Sisters). Одночасно стала дата виходу стрічки в український прокат – 24 квітня 2025 року.

В центрі сюжету фільму – зведені сестри Яшміна та Малгожата, які вирушають з Польщі до України на пошуки свого батька, волонтера, пораненого на лінії фронту. Випробування подорожжю незнайомою країною, охопленою війною, спонукає сестер переоцінити свої погляди, вперше зблизитися та знайти відповіді на важливі питання.

Режисером стрічки виступив відомий польський режисер Лукаш Карвовські, а головні ролі виконали польскі акторки Кароліна Жепа та Діана Замойська. З українського боку у фільмі взяли участь такі відомі актори, як Ірма Вітовська, Віталіна Біблів, Марина Кошкіна, Михайло Жонін, Роб Фельдман, Олена Курта та Слава Бабенков.

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Також у стрічці зіграв Олександр Рудинський, який виконав головну роль у короткометражці "Камінь, папір, ножиці", що цьогоріч перемогла у номінації "Найкращий британський короткометражний фільм" кінопремії BAFTA. У "Двох сестрах" його персонаж Саша, який несподівано приходить на допомогу головним героїням та залишається в їхній історії, викликав багато захоплених відгуків у перших глядачів.

Зйомки фільму проводились в Києві та області (Бородянці, Бучі, Погребах, Дмитрівці та Білогородці), а також у Чернігові та Харкові. "Дві сестри" став одним з перших фільмів, створених в Україні вже після початку повномасштабного вторгнення Росії, та стикнувся з усіма проблемами та обмеженнями воєнного часу.

Для створення ефекту занурення режисер багато знімав звичайних людей, які просто потрапляли до кадру в місцях зйомок – люди на автовокзалі, працівники сервісу, сусіди, просто перехожі. Якщо Лукаш Карвовські вважав, що вони можуть доповнити історію, то їх запрошували до зйомок у фільмі – за весь час отримав лише одну чи дві відмови.

Стрічка має не лише сильну драматичну лінію, але й приправлена неочікуваним та зрозумілим гумором, а динамічна манера зйомки передаватиме дух подорожі та швидкоплинність подій, обіцяють її творці.

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