Нолан дивився фільм кілька разів, і після кожного перегляду режисер відкривав для себе щось нове.

Режисер фільмів "Бійцівський клуб", "Сім", "Тенет" Крістофер Нолан захопився новою стрічкою свого колеги по цеху Дені Вільньова "Дюна".

Нолан зазначив, що саме ця екранізація оповіді про протистояння дому Атрідів (а їх в історії кінематографа було кілька) заслуговує на увагу підлітків, охочих познайомитися з літературною спадщиною американського фантаста Френка Герберта.

"Це одне з найбільш бездоганних поєднань живої фотографії та комп'ютерних візуальних ефектів, які я коли-небудь бачив", – відповів Нолан.

Він додав: "Я думаю, що цей фільм познайомить з "Дюною" ціле нове покоління фанатів, які ніколи не читали книгу і, можливо, підуть і прочитають її зараз. Я вважаю, що це видатна робота".

Читайте такожЗірка "Мумії" зіграє лиходія-соціопата у новому фільмі за коміксами DCНолан дивився фільм кілька разів, і після кожного перегляду режисер відкривав для себе щось нове. За його словами, кінострічка заслуговує показу саме на великому екрані.

"Це справжнє задоволення і справжній подарунок для кіноманів у всьому світі – і щиро вам за це спасибі, Дені", – розсипався в компліментах захоплений Нолан.

"Дюна" наразі займає високі касові збори в Північній Америці після прем'єри минулого тижня. В Україні кінострічка Вільньова вийшла в прокат набагато раніше США – у середині вересня.

Як пише Hollywood Reporter, Вільньов побажав випустити на великі екрани відразу дві частини "Дюни", але кіностудія відмовилася від цієї ідеї.

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Автор: Яна Ставська