Українська співачка, відома як Jerry Heil, опублікувала частину треку з нового альбому.
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«Обіцяла злити шматок трека з нового альбому! Велком до гайду по френдзоні!» – зазначила вона у підписі.
Починається «злитий» шматок треку словами: «Я вже думала, ти гей, краще був би геєм. Чим я гірша неї?...».
Нова пісня Jerry Heil: реакція мережі
Фанати юної зірки активно обговорюють нову пісню: «Моя ти талановита зірочка», «Яка геніальна пісня, я у захваті», «Мурашки по шкірі пішли», «Привіт, шиза. З перших слів почув, що слова зайдуть багатьом, а як казав Басков, якщо слова запам'ятовуються, то це найкраще для пісні», «Я отримала мега оргазм, прослухавши це», «Як-то кажуть: «Гей овер». Аби ти була не Яною, а Яном – я все одно б кохав тебе! Внегендерна легенда!».
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