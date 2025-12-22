В український прокат новий музичний фільм від База Лурмана вийде 19 лютого 2026 року.

Вийшов трейлер документального музичного фільму "EPiC: Елвіс Преслі і концерт" (EPiC: Elvis Presley in Concert) від режисера База Лурмана, який кілька років тому випустив художній байопік "Елвіс" з Остіном Батлером в головній ролі.

Історія створення фільму

Власне, спочатку режисер, також відомий за фільмами "Ромео + Джульєтта", "Мулен Руж!", "Австралія" і "Великий Гетсбі", розшукав небачені раніше кадри з Елвісом Преслі з фільмів "Elvis: That's the Way" та "Elvis on Tour" з наміром використати їх у своєму фільмі про Елвіса 2022 року.

Шістдесят вісім коробок з 35-міліметровим та 8-міліметровим відеоматеріалом було знайдено в кіноархівах Warner Bros. у соляних шахтах Канзасу, включаючи фрагменти з обох фільмів, а також виступ у "золотій куртці" з Гаваїв у 1957 році та нечуті інтерв'ю. Однак ці кадри були без звуку. Протягом наступних двох років команда Лурманна відновила їх та синхронізувала з існуючими аудіоджерелами. У результаті цього процесу було виявлено 45-хвилинний аудіозапис, на якому Преслі розповідає історію свого життя. Весь цей матеріал ляг у основу документального фільму "EPiC: Елвіс Преслі і концерт".

Сам Лурманн описав проєкт не як повністю документальний фільм і не як концертний фільм, а як "щось нове в каноні Елвіса... що відповідає величі Елвіса як виконавця, але також пропонує глибші розкриття його людяності та внутрішнього життя".

Світова прем'єра фільму відбулася 6 вересня 2025 року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

В український прокат фільм вийде 19 лютого 2026 року.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 9 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 86% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 88 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "всезагальне визнання".

