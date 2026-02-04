Вийшов тизер нового серіалу з Ель Фаннінг і Ніколь Кідман (відео)

Прем'єра серіалу призначена на 15 квітня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Apple TV показав офіційний тизер нового драматичного серіалу "У Марго проблеми з грошима" (Margo's Got Money Troubles) з Ель Фаннінг, Ніколь Кідман і Мішель Пфайффер.

Це смілива, зворушлива і комедійна сімейна драма, в якій також знімаються Марсія Гей Харден, Грег Кінер, Майкл Ангарано, Ріко Насті і Ліндсі Нормінгтон.

Серіал створений за мотивами книги Руфі Торп і адаптований для екрану відомим сценаристом Девідом Е. Келлі.

Прем'єра серіалу призначена на 15 квітня 2026 року: перші три епізоди вийдуть одразу, а нові серії будуть виходити щотижня, створюючи напружений і захоплюючий ритм оповіді.

"У Марго проблеми з грошима": тизер

"У Марго проблеми з грошима": сюжет

У центрі сюжету серіалу – дівчина, яка стикається з фінансовими труднощами і змушена шукати незвичайні шляхи, щоб впоратися з ними. Головну роль виконує Ель Фаннінг, яка грає Марго Міллет - двадцятирічну матір-одиначку. Її життя різко змінюється після того, як вона кинула коледж, щоб виховувати дитину, і зіткнулася з нестачею коштів.

Сюжет досліджує тему виживання в сучасному світі і показує, як далеко людина готова зайти, щоб забезпечити собі і дитині гідне життя.

