Серіал перезапустить телеканал The CW.

Телеканал The CW перезапустить фантастичний серіал "Вавилон-5", оновлена версія якого вийшла в 2021 році. Відзначимо, що цей серіал випускався в період з 1993 по 1998 року.

За сюжетом Джон Шерідан прибуде на космічну станцію "Вавилон". Потім розгорнеться справжня війна між різними расами всесвіту. Але що вони будуть робити для того, щоб відновити мир - дивіться в перезапуску.

Нагадаємо, "Вавилон-5" - науково-фантастичний телевізійний серіал, створений і спродюсований Джозефом Майклом Стражинські. Серіал завоював кілька премій, включаючи дві "Хьюго" за найкращу драматичну постановку. Серіал, часто представляється як зразок якісної космічної опери, складається з п'яти телевізійних сезонів. Кожен сезон складається з 22 епізодів.

Музику для серіалу і пов'язаних з ним фільмів написав колишній учасник групи Tangerine Dream Крістофер Франке. Консультантом серіалу виступив знаменитий письменник-фантаст Харлан Еллісон.

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Автор: Діана Могилєвич