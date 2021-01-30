Крім наймасштабнішого фестивалю, також скасовано фестиваль Stagecoach.

Наймасштабніший з музичних фестивалів світу Coachella скасували.

Читайте такожНайбільший музичний фестиваль світу переносять на півроку через коронавірус-ЗМІФестиваль, який мав відбутися з 9 по 18 квітня, втретє відклали через побоювання спалаху захворюваності коронавірусом.

Про це повідомив представник системи охорони здоров'я округу Ріверсайд в Каліфорнії Кемерон Кайзер на сторінці в Twitter. Також скасовано фестиваль Stagecoach, передає ТСН.

"У зв'язку з пандемією, офіцер охорони здоров'я доктор Камерон Кайзер підписав розпорядження про охорону здоров'я, яке скасовує фестивалі музики і мистецтв Coachella і Stagecoach, заплановані на квітень 2021 року. Ми з нетерпінням чекаємо, коли події зможуть повернутися", - йдеться в повідомленні.

Скасування фестивалю Coachella

Минулого року фестиваль Coachella скасували, зазначивши, що захід відбудеться у 2021 році.Захід скасували вперше за 20 років. Кожен з фестивальних днів відвідує понад 100 тис. осіб з різних куточків світу.

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Автор: УНІАН