В український прокат фільм вийде 17 квітня 2025 року.

Вийшов український трейлер комедійного екшну "Рейс навиліт" (Fight or Flight) з Джошем Гартнеттом ("Перл Гарбор", "Місто гріхів", "Гнів людський", "Западня") у головній ролі.

В центрі сюжету – найманець на ім'я Лукас, який хоче нарешті зав'язати, але боси дають останнє завдання: вистежувати та супроводжувати ціль у літаку. Проте ситуація значно ускладнюється, коли виявляється, що літак – повен скажених килерів-убивць й в усіх є фото Лукаса.

Окрім Гартнетта у фільмі зіграли Чаріта Чадран (серіал "Бріджертони"), Юліан Костов (серіали "Тінь і кістка", "Берлінська резидентура"), Кеті Сакгофф (серіали "Крейсер "Галактика", "Мандалорець") та Марко Зарор ("Джон Уік 4", "Аліта: Бойовий янгол").

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Режисером стрічки виступив Джеймс Мадіган, який раніше працював над візуальними ефектами "Залізної людини 2", а також був другим режисером фільмів "Трансформери: Час Звіроботів" та "Мег".

Тим часом, продюсерами стали творці франшизи "Джон Уік", створювали стрічку в копродукції США та Великої Британії.

Тож ге дивно, що критики вже жартівливо називають новинку "Джоном Уіком у літаку", а також порівнюють зі "Швидкісним потягом" 2022 року – з усією його ефектністю та гумором.

Як повідомила прес-служба кінодистриб'ютора Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде 17 квітня 2025 року.

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