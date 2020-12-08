Зірка "Лоліти" зіграє у фільмі Рідлі Скотта про вбивство онука засновника Gucci

Головну жіночу роль в картині виконає співачка та актриса Леді Гага.

Британський актор Джеремі Айронс («Лоліта», «Виворіт долі») приєднається до акторського складу нового фільму Рідлі Скотта «Гуччі». Читайте такожФільм "Смерть 2020-го" від творців "Чорного дзеркала": Netflix опублікував перший тизер (відео)Про це повідомляє Deadline. На цей час актор займається ще одним проектом, він зіграє прем'єр-міністра Невілла Чемберлена в серіалі «Мюнхен» від Netflix, екранізації однойменного бестселера Роберта Харріса. Фільм «Гуччі»: що відомо В основу фільму лягла книга Сари Гей Форден «Будинок Гуччі: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності». У книзі розповідається про вбивство Мауріціо Гуччі, який очолював модний будинок.

Сценарій написав Роберто Бентівенья. Співпродюсерами виступили Кевін Уолш та Scott Free Productions.

Головну жіночу роль в картині виконає співачка та актриса Леді Гага. Вона зіграє флорентійку Патрицію Реджані, яку визнали винною в організації вбивства чоловіка Мауріціо Гуччі, онука засновника модного будинку Gucci. Реджані провела у в'язниці 18 років. У картині також зіграють Адам Драйвер («Шлюбна історія»), Джаред Лето («Далласький клуб покупців»), Аль Пачіно («Обличчя зі шрамом», «Хрещений батько»), Джек Х'юстон («Підпільна імперія») та Рів Карні («Страшні казки»). Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: УНІАН

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