Картина заснована на реальних подіях, що відбулися в 2016-2017 роках в Іраку.

Потоковий сервіс Netflix випустив офіційний трейлер фільму під назвою "Мосул" про війну в Іраку.

Читайте такожЗ'явилися кадри біографічного фільму про співачку Біллі ХолідейРежисером фільму став Меттью Майкл Карнахан, який працював над сценаріями "21 мосту" і "Війни світів Z".

Продюсерами "Мосула" виступили брати Джо і Ентоні Руссо, які зняли "Месники: Війна нескінченності" і "Месники: фінал".

Картина заснована на реальних подіях, що відбулися в 2016-2017 роках в Іраку. "Мосул" розповість про молодого іракського поліцейського, який приєднується до загону спецназу, який вирішив звільнити райони міста Мосул з-під контролю ІДІЛ, передає 112.ua.

Фільм вийде на потоковому сервісі Netflix 26 листопада.

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Автор: УНІАН