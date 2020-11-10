Потоковий сервіс Netflix випустив офіційний трейлер фільму під назвою "Мосул" про війну в Іраку.
Читайте такожЗ'явилися кадри біографічного фільму про співачку Біллі ХолідейРежисером фільму став Меттью Майкл Карнахан, який працював над сценаріями "21 мосту" і "Війни світів Z".
Продюсерами "Мосула" виступили брати Джо і Ентоні Руссо, які зняли "Месники: Війна нескінченності" і "Месники: фінал".
Картина заснована на реальних подіях, що відбулися в 2016-2017 роках в Іраку. "Мосул" розповість про молодого іракського поліцейського, який приєднується до загону спецназу, який вирішив звільнити райони міста Мосул з-під контролю ІДІЛ, передає 112.ua.
Фільм вийде на потоковому сервісі Netflix 26 листопада.
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