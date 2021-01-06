"Перспективна дівчина" в кінотеатрах України на даний момент запланована на 4 лютого 2021 року.

"Перспективна дівчина" або ж в іншому перекладі - "Дівчина, що подає надії" ("Promising Young Woman") - трилер британської акторки, сценариста і режисера Еміральд Феннелл, який, як виявилося, має дуже промовисту назву, адже саме кіно також вельми "перспективне". Фільм потрапив як до списків найкращих фільмів минулого 2020 року за версією американських критиків, так і в лонглісти та шортлісти потенційних номінантів на престижні премії. В першу чергу - за кращу жіночу роль для Кері Малліган, а також потенційно - за кращий оригінальний сценарій до фільм року.

Читайте такожТворець "Шаленого Макса" розпочав роботу над новим масштабним проектом з Тільдою Свінтон та Ідрісом Ельбою в головних ролях

В Україні "Перспективна дівчина" з'явиться в кінотеатрах вже цієї зими, тому ми разом з "Вольга Україна" вирішили якомога більше дізнатися про гучну новинку.

Про що фільм

Офіційний синопсис повідомляє, що в центрі оповідання молода жінка на ім'я Кассандра (Кері Малліган), для друзів - просто Кессі. Вона була досить перспективною студенткою медичного університету, але після якогось трагічного випадку Кессі залишає престижний навчальний заклад і починає вести подвійне життя: вдень - вона бариста в звичайній кав'ярні, яка живе як і раніше з дуже стурбованими батьками, але от увечері вона приміряє на себе різні образи, відправляється в клуби і бари, де прикидається мертвецкі п'яною, в очікуванні, що черговий хороший хлопець підійде її "врятувати". Але раптом в її житті з'являється як старий харизматичний знайомий, так і новини про життя людей, які змінили її долю. Який у Кессі план і що насправді відбувається - ось ці питання, на які не так легко дати відповіді.

Історія створення

Повноправний автор "Перспективною дівчини" - британська актриса Еміральд Феннелл, найбільше відома за роллю Камілли Паркер-Боулз в гучному шоу "Корона". Але насправді талановита британка вже досить давно і успішно перекваліфікувалася в сценаристку та виконавчого продюсера, коли стала шоураннером другого сезону іншого культового серіалу - "Вбиваючи Єву", за що навіть отримала дві номінації на головну телевізійну премію США "Еммі". Так що повноцінний режисерський дебют Феннелл - був лише справою часу.

"Перспективну дівчину" Еміральд задумала ще в 2017-му році і сценарій зацікавив продакшен-компанію відомої актриси і продюсера Марго Роббі LuckyChap Entertainment, які шукали новий інтригуючий проект на хвилі успіху біографічної стрічки "Я, Тоня". Бізнес-партнер Роббі, продюсер Джозі Макнамара розповів Entertainment Weekly про те, як Феннелл працювала над майбутньою стрічкою: "Еміральд точно знала чого вона хоче і не збиралася ні на кого перекладати ні розробку фільму від початку і до кінця, ні відповідальність за результат. Ми нікуди не поспішали, бо знали - в цьому фільмі будуть всі складові успіху: ідея, стиль і яскравість".

Марго Роббі залишилася в продюсерському кріслі фільму разом з Феннелл і виконавицею головної жіночої ролі - Кері Малліган, але сама вирішила не боротися за головну жіночу роль, адже за словами творців її кастинг був би "більш ніж очевидним рішенням". "Перспективна дівчина" стала одним з найгучніших режисерських дебютів кінофестивалю в Санденсі, розділивши це почесне місце разом з фантастичним ромкомом "Зависнути в Палм-Спрінгс". Фільм отримав виключно позитивні відгуки преси і перших глядачів і готувався до світової прем'єри в травні 2020 року, але був відкладений до зими в зв'язку зі світовою пандемією.

Акторський склад

Для номінантки на премію "Оскар" Кері Малліган, відомої за ролями у "Великому Гетсбі", "Драйві", "Виховання почуттів", сиквелі "Волл-Стріт" саме "Перспективна дівчина" стала тим фільмом, який знову змусив всі провідні медіа говорити про неї, як про потенційну номінантку в новому сезоні нагород. В останні роки акторка знімалася рідше, виховуючи двох маленьких дітей, і хоча її драми "Ферма Мадбаунд" і "Дика життя" отримували високі оцінки критиків, але були занадто "інді" для широкої публіки і кіноакадеміків.

Сама актриса відразу ж оцінила силу майбутньої стрічки, відзначаючи в інтерв'ю виданню Marie Claire: "Мені надіслали сценарій "Дівчини" і запропонували зустріч з Еміральд, я прочитала текст і була в повному захваті. Мої агенти мені завжди говорять - ніколи не погоджуйся відразу, але при зустрічі я це все-таки зробила. Наша розмова була просто чудовою і ми відразу знайшли точки взаєморозуміння, після цього Еміральд прислала мені величезний плейлист зі Spotify для того, щоб я зрозуміла її задумку для настрою фільму і з цього моменту все було вже вирішено".

Компанію Малліган у фільмі склали комік Бо Бернем, голлівудський ветеран Альфред Моліна, а також Елісон Брі, Конні Бріттон, Адам Броуді, Кріс Лоуелл, Макс Грінфілд і інші переважно комедійні актори, кастинг яких був не очевидним вибором. Але вже зрозуміло, що очевидні варіанти не цікавили творців фільму.

Очікування та реальність

І хоча на фільм легко наклеїти ярлик епохи #MeToo і списати його популярність виключно на тренди, але критики, які вже бачили фільм в один голос стверджують, що "Перспективна дівчина" тим і унікальна, що зовсім не ортодоксальна. Ті, хто очікував трешу і лозунгів - не зовсім потраплять куди їм треба. The Hollywood Reporter назвав "Перспективну дівчину" - водночас сатиричною і драматичною історією з несподіваною розв'язкою і нетиповим поєднанням саспенсу та поп-хітів.

Фільм хвалять за вдале використання саундтрека, стильну картинку, акторську гру і незвичайну сценарну подачу. Прем'єра в американських кінотеатрах відбулася 25 грудня, коли у фільму вже була оцінка в 92% від критиків на Rotten Tomatoes, і за цей час стрічка встигла заробити там же 90% позитивних оцінок від глядачів і високу оцінку у 7,5 балів на imdb.

"Перспективна дівчина" в кінотеатрах України на даний момент запланована на 4 лютого 2021 року.

Інші новини кіно

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН