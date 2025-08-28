Світова прем'єра відбудеться цього тижня.

З'явилися нові кадри політичного трилера "Чарівник Кремля" від Олів'є Ассаяса. Цьогоріч фільм змагатиметься за головні нагороди Венеційського кінофестивалю.

Стрічка вже викликала чималий резонанс, адже розповідає про прихід кремлівського правителя Путіна до влади. У центрі сюжету - перші роки становлення політика, зіграного Джудом Лоу, та його взаємодія з вигаданим радником Вадимом Барановим (Пол Дано), образ якого навіяний реальною постаттю Владислава Суркова.

Окрім Джуда Лоу ("Молодий Папа", "Близкість") та Пола Дано ("Бетмен", "Полонянки"), у фільмі знялися Алісія Вікандер ("Дівчина з Данії", "Tomb Raider"), Вілл Кін ("Корона", "Темні матерії"), Том Старрідж ("Пісочний чоловік"), та Джеффрі Райт ("Світ дикого заходу", "Бетмен", "Голодні ігри").

Французький режисер розповів Variety, що фільм не лише занурює глядача у період пострадянського хаосу, а й показує "внутрішню роботу" політичних маніпуляцій:

"Що робить цей фільм унікальним і, зрештою, що мене зачарувало, так це те, що він не тільки показав наслідки політичного зла, а й спробував зобразити його природу. Як воно працює, його внутрішній механізм".

Ассаяс зізнається, що команда прагнула максимальної історичної точності, однак деякі сцени довелося вигадати. Зокрема, вони розширили образ єдиної значної жіночої героїні книги - Ксенії, коханої Баранова, яку у фільмі втілила Алісія Вікандер.

Говорячи про Джуда Лоу та Пола Дано, Ассаяс наголосив на їхній винятковій відданості проєкту. Лоу, за його словами, "повністю перетворився, фактично перевинайшов образ Путіна і зробив його надзвичайно переконливим". Тим часом Дано надсилав режисеру знайдені в мережі матеріали та домагався максимальної точності у відтворенні образу.

"Ми менш звикли зображати політичне зло. Політичне зло не показують, його терплять. Ми показуємо тих, хто його терпить. І справді, унікальність цього фільму, і те, що мене в кінцевому рахунку зачарувало, полягало саме в тому, щоб показати наслідки політичного зла, але також спробувати зобразити його природу, його внутрішній механізм", - додав режисер.

Фільм про Путіна

Політична драма Олів'є Ассаяса знята за мотивами бестселера італійського письменника Джуліано да Емполі. Це перший англомовний фільм Ассаяса, відомого завдяки фільму "Карлос" та серіалу "Ірма Веп".

Фільм досліджує процес формування сучасної політичної системи Росії та показує прихід Володимира Путіна до влади.

Відомо, що зйомки стрічки проходили у Латвії. Продюсером виступив Олів'є Делбоск, студія - Gaumont.

