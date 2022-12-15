В український прокат стрічка вийде 5 січня 2023 року.

Вийшов трейлер українсько-польської історичної драми "Щедрик" від режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко ("Депортація 44-46", "Грубешівська операція").

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, події фільму розгортаються на початку Другої світової війни, а в центрі сюжету – три родини, які живуть під одним дахом. Українська, єврейська та польська сім’ї однаково відчули на собі утиски як Третього Рейху, так і карального режиму СРСР. У безвиході поневолення українська родина приймає до себе дітей, батьки яких стали жертвами окупантів, та самовіддано оберігає їх, наче власну донечку Ярославу. Дівчинка понад усе мріє примирити увесь світ завдяки українському "Щедрику", який намагаються стерти з її пам'яті. Та слова святкової пісні ведуть до світла у суцільному мороці німецького та радянського поневолення.

Головні ролі у фільмі виконали Яна Корольова, Поліна Громова, Євгенія Солодовник, Христина Ушицька, Йоанна Опозда, Андрій Мостренко, Томаш Собчак та інші.

Фільм був готовий до випуску ще у 2021 році, а його світова прем'єра відбулася у березні 2022 року. В широкий український прокат стрічка вийде тільки 5 січня 2023 року.

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