Перший фільм вийшов на екрани у вересні 2011 року.

Режисер фільму-катастрофи "Зараження" Стівен Содерберг працює над сиквелом картини.

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"У нас зі Скоттом Бернсом (сценарист) в розробці проект, який стане свого роду філософським продовженням "Зараження", але в іншому контексті. Це будуть два схожих волоска, але абсолютно різного кольору", - зазначив він

Фільм "Зараження" Стівена Содерберга: що відомо

Фільм-катастрофа за участю Метта Деймона, Джуда Лоу, Гвінет Пелтроу, Кейт Вінслет, Лоуренса Фішборна, Маріон Котійяр.

Сюжет оповідає про вірус, який поширюється через фоміти, спроби медичних дослідників і представників громадської охорони здоров'я виявити та стримати хворобу, втрату громадського порядку в умовах пандемії й в кінцевому підсумку відкриття вакцини, яка стримала поширення вірусу.

Картина була вперше показана 3 вересня 2011 року на Венеціанському кінофестивалі. На екрани кінотеатрів США фільм вийшов 9 вересня, зібравши 22 мільйони доларів в перший уїк-енд. Сумарні збори від прокату по всьому світу склали 135 мільйонів доларів.

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Автор: Катерина Шварц